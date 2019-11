PSG, Gueye encense Neymar : "Il fait ce qu'il veut avec le ballon"

Le milieu de terrain sénégalais a complimenté son coéquipier brésilien, évoqué ses retrouvailles avec Eden Hazard et espère remporter la C1.

Arrivé cet été au , Idrissa Gueye est entré dans une nouvelle dimension. Le milieu de terrain sénégalais côtoie désormais les plus grandes stars du football mondial (Mbappé, Neymar, Cavani, Thiago Silva...) et s'est rapidement imposé comme un élément très important dans le onze de départ du PSG. L'ancien joueur d' a accordé une interview à Marca dans laquelle il a admis avoir été impressionné par Neymar.

"À l’entraînement, c’est encore plus impressionnant Il fait ce qu’il veut. Il est capable de tout avec le ballon. Il est très fort techniquement. Il va vite sur les appuis, il est imprenable. C’est une très bonne personne. Il a bien répondu à toutes les rumeurs. Quand il est revenu après sa blessure, il a tout de suite marqué. Il nous a permis de prendre des points. C’était la bonne réponse à donner. Malgré tout ce qui se disait sur lui, toutes les histoires, il est resté concentré, professionnel. Il faut être fort mentalement pour répondre de cette manière", a indiqué le Sénégalais.

"Hazard va réussir à Madrid"

Le milieu de terrain espère que cette saison sera la bonne pour le club de la capitale en C1 : "Le PSG est sur cette voie depuis longtemps. C'est déjà un grand club sans la , mais l'histoire est en train de se construire. J'espère que nous remporterons Ligue des champions cette année, nous nous rapprochons. Est-ce une obsession? Non, parce que ça gênerait. C'est un objectif clair mais ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas simplement vous réveiller et être champion d'Europe. Nous espérons que ce sera cette année, nous ne le savons pas, mais nous y mettons tout pour y arriver".

Idrissa Gueye n'est pas inquiet pour Eden Hazard et a encensé son ancien coéquipier à : "Bien sûr Eden Hazard m'a surpris depuis Lille. Nous étions ensemble quand nous étions jeunes mais il était déjà clairement un joueur très fort. Il a joué dans la première équipe même s'il était plus jeune que nous et quand il est descendu dans la deuxième équipe, ce fut un plaisir de le voir s'entraîner. Je ne suis pas surpris de voir jusqu'où il est arrivé. Nous sommes toujours amis et restons en contact. Nous avons remporté un doublé historique à Lille grâce à lui car il pouvait tout faire, il a marqué et a donné des passes décisives".

"Cristiano Ronaldo est Cristiano Ronaldo. Eden Hazard doit écrire sa propre histoire au Real Madrid. Cristiano Ronaldo est une inspiration pour tout. Sans aucun doute, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je l'ai toujours dit. L' est un endroit difficile pour jouer, mais il a triomphé et il fera de même avec Madrid. Si je devais recruter un joueur du au PSG ? Facile, Eden Hazard", a conclu le Sénégalais.