PSG, Gianluigi Donnarumma en dit plus sur sa relation avec Keylor Navas

Son arrivée n’a pas eu le même rayonnement international que celle de Lionel Messi mais elle a soulevé pas mal de questions malgré tout. Libre de tout contrat depuis son départ du Milan AC, Gianluigi Donnarumma a finalement rejoint les rangs du PSG, Une recrue d’envergure pour le club parisien qui s’est attaché les services de l’un des meilleurs gardiens du présent et du futur.

Son trophée Yachine remporté lundi soir à Paris pour récompenser le meilleur gardien du monde après son titre à l’Euro prouve que le club parisien ne s’est pas trompé. Seulement, cette arrivée de l’Italien n’a pas été sans conséquence dans le vestiaire. Car, ce n’est pas comme si le PSG avait déjà prolongé son gardien titulaire, Keylor Navas, quelques mois plus tôt.

Une "situation nouvelle" pour Donnarumma

L’ancien gardien du Real Madrid a amené de la sérénité dans l’arrière-garde parisienne depuis son arrivée et la venue de Donnarumma a redistribué les cartes. Les yeux étaient donc rivés sur Mauricio Pochettino et son choix de choisir un numéro 1 et un remplaçant.

L’entraîneur argentin a finalement fait le choix de ne pas en faire et joue l’alternance depuis le début de la saison. Une situation complexe à gérer pour les deux portiers qui jouent tous les deux matches.

"Je le vis très bien, assure Donnarumma dans France Football. Cela m'aide à mûrir. Comme de découvrir un nouveau championnat, qui est clairement monté en puissance. La Ligue 1 est très compétitive."

"Il n'y a pas le moindre conflit. (...) Nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous. Keylor et moi sommes unis, à l'image de tout le vestiaire. Vous savez, nous sommes deux garçons très tranquilles et respectueux. Il arrive que des gens parlent à tort et à travers, se mettent à imaginer des situations compliquées. On ne peut rien y faire. Mais ce n'est aucunement la réalité."

La paix des ménages peut-elle durer encore longtemps avec cette situation ? Seul l’avenir nous le dira.