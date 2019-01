PSG, Gianluigi Buffon : "J'ai souffert de dépression et de crises de panique à la Juventus"

Le mythique portier italien de la Juventus a vidé son sac. Il a avoué avoir connu des moments difficiles mentalement lors de sa carrière.

Emblématique gardien de l'Italie et de la Juventus, Gianluigi Buffon a tout connu pendant sa carrière. Depuis près de vingt cinq ans, l'actuel gardien du PSG a bien évidemment connu la joie d'être sacré champion du monde mais aussi plusieurs échecs en finale de la Ligue des champions. Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Gianluigi Buffon a confessé avoir traversé des périodes sombres et compliquées mentalement durant sa longue carrière.

"Pendant des mois, tout a perdu son sens. J’avais l’impression que les autres ne s’intéressaient pas à moi, mais seulement à ce que je représentais. Tout le monde en voulait après Buffon, mais personne après Gigi. C’était une période très compliquée. J’avais 25 ans, je surfais sur la vague du succès et de la gloire. Un jour, à quelques minutes d’un match de championnat, je suis allé voir Ivano Bordon (coach des gardiens, ndlr) et je lui ai dit: ‘Laisse Chimenti s’échauffer et jouer, je n’en ai pas envie’", a indiqué Gianluigi Buffon.

L'article continue ci-dessous

"L'idée c'est de continuer au PSG une autre année"

"J’ai fait une crise de panique. Je ne supportais plus la compétition. Si je n'avais pas partagé cette expérience, ce brouillard et cette confusion avec d'autres personnes, je ne serais peut-être pas parti. Je comprenais bien que ce moment représentait un tournant décisif entre la reddition et le traitement des faiblesses que nous avons tous. Je n'ai jamais eu peur de leur montrer ou de pleurer, quelque chose qui m'arrive et dont je n'ai pas honte du tout. ", a poursuivi l'ancien portier de Parme. À ne pas rater Ligue 1, Caen-Lille décalé à vendredi

Real Madrid, Santiago Solari explique comment sortir de la crise : "On faut notre autocritique en interne"

Portrait - Qui est Jean-Clair Todibo, grand espoir de Toulouse et futur joueur du FC Barcelone ?

Fabregas en attente pour Monaco, Pepe revient à Porto - Le mercato d'hiver en direct !

Il est revenu sur l'échec avec l'Italie en 2018 : "Les footballeurs se sont opposés à une possession de balle colossale. Ventura avait notre disponibilité maximale et nous l'avons défendu à chaque occasion. À un moment donné, il est vrai, il s'est senti seul. Mais peut-être un soutien différent aurait-il dû être apporté par les personnes qui en avaient le devoir. Évidemment, beaucoup de choses n’ont pas fonctionné comme elles auraient dû. En tant que professeur de football, Ventura adorait ça".

Enfin, Gianluigi Buffon s'est exprimé sur son avenir : "Continuer au moins une autre année ? C’est l'idée si le PSG est d’accord". Pour rappel, l'ancien gardien de la Juventus dispose d'une option d'une saison supplémentaire après celle en cours, et il devrait donc selon toute vraisemblance bel et bien jouer une deuxième saison sous les couleurs du club de la capitale.