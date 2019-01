PSG : Gianluigi Buffon fête ses 41 ans

Le légendaire gardien fête ses 41 ans, l'occasion pour le monde du football de lui témoigner tout son respect au gardien de but du PSG.

Apprécié par tout le monde au sein du club de la capitale, Gigi dépasse son statut de légende. “C’est une personne souriante, humble, travailleuse, qui va autant dire bonjour aux célébrités qu’aux gens dans les cuisines”, expliquait Thomas Tuchel ce samedi. Son état d’esprit positif et son leadership sont des atouts dont ses coéquipiers profitent au maximum. Thiago Silva avouait qu’il espérait vraiment qu’il prolonge avec les Rouge et Bleu la saison prochaine.

Mais l’apport de Buffon dans cette équipe parisienne ne s’arrête pas à son charisme. Sur le terrain, le quadragénaire continue d’assurer. Le gardien légendaire de la Juventus fait partie des meilleurs sur les cinq championnats européens : il est le deuxième à avoir réussi le plus d’arrêts (82,1%), juste derrière Walter Benitez et n’a encaissé que 0 ,5 but par match, le hissant à la première place du classement. Il est le joueur ayant disputé le plus de rencontres dans les 5 grands championnats européens cette saison tout en affichant 100% de victoires (10/10). Son âge exceptionnel dans le football le place également dans le top 4 des joueurs les plus âgés ayant disputé un match dans l’élite : seuls Roger Courtois, Benajmin Nivet et Vitorino Hilton peuvent se vanter d’avoir joué après 41 ans.

Ce lundi, l’ancien portier de la Nazionale a pu apprécier les vœux qui lui ont été envoyés non seulement par ses coéquipiers du PSG, mais aussi par le monde du football.

Gigiii .. Feliz aniversário Lenda !!! Que Deus abençoe a sua vida sempre, uma honra poder fazer parte da sua história.

ídolo @gianluigibuffon pic.twitter.com/KfCiDzeI4k — Neymar Jr (@neymarjr) 28 janvier 2019

Tanti auguri Gigione! Un onore di sfruttare in campo con te. Energia amico, energia 🤪😅👏🏽🎉🎊 @gianluigibuffon pic.twitter.com/qRclEHIdWq — Marcos Aoás Corrêa (@marquinhos_m5) 28 janvier 2019

Tanti auguri di buon compleanno Gigi! Ti mando un abbraccio dei nostri! Ale #ADP10 pic.twitter.com/adwJx6BiYA — Alessandro Del Piero 🄰🄳🄿⑩ (@delpieroale) 28 janvier 2019

Buon compleanno a uno dei migliori portieri nella storia del calcio! Tanti auguri Grande @gianluigibuffon 🎉 Saludi da Torino! #HappyBirthday #UN1CO pic.twitter.com/C9ddiI6zLl — Sami Khedira (@SamiKhedira) 28 janvier 2019