PSG - Gianluigi Buffon fait ses paris pour l'avenir : "Trois Ballons d'Or pour Neymar et deux pour Mbappé"

Dans un entretien à Eurosport, le gardien italien du PSG a estimé que les deux vedettes du club de la capitale allaient remporter de nombreux prix.

Gianluigi Buffon est bien sous le charme de Neymar et de Kylian Mbappé après une première partie de saison plus que réussie pour le Paris Saint-Germain. Dans un entretien à Eurosport, l'ancien gardien de la Juventus a confié son admiration dans un premier pour l'international français.

"Kylian a le monde entre les mains"

Selon le portier italien, le jeune champion du monde va marquer de son empreinte le ballon rond dans les années à venir. "Kylian, nous le connaissons tous, il a le monde entre les mains. S'il décide et se dit 'je dois gagner cinq Ballons d'or en dix ans', il le fera. Tout dépend de lui."

Concernant le Brésilien, Gianluigi Buffon s'étonne de ne pas l'avoir vu encore remporter le Ballon d'Or à son âge, alors qu'il évolue au plus haut niveau depuis maintenant sept saisons. Une performance qu'il pourrait accomplir prochainement selon ses propos. "Il a une technique, un talent, une classe que je n'avais probablement jamais vu."

"Je parle souvent avec Neymar. Je lui dis : "C'est incroyable, tu as 26 ans et tu n'as pas encore gagné le Ballon d'Or. [...] Tu devrais déjà l'avoir gagné même s'il y a Messi et (Cristiano) Ronaldo. Tu ne dois pas attendre qu'ils arrêtent car tu es aussi fort qu'eux. Les cinq prochaines années, tu dois en gagner trois ! Trois pour toi et deux pour Kylian. Vous avez la capacité de le faire."