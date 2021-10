PSG : Georginio Wijnaldum incertain face à Angers

L'international néerlandais n'est pas sûr de pouvoir tenir sa place, vendredi soir, contre Angers. Ce jeudi, il s'est entraîné en marge du groupe.

Georginio Wijnaldum sera-t-il dans le groupe parisien face à Angers ? Il est fortement permis d'en douter. Jeudi matin, il s'entraînait en marge du groupe, effectuant des tours de terrain avant l'arrivée du reste du groupe parisien. Il a ensuite enchaîné seul sur des exercices spécifiques avec l'un des adjoints de Mauricio Pochettino.

Avant cela, l'ancien joueur de Liverpool avait eu un échange tout sourire avec le technicien argentin, qui s'est terminé par une tape amicale de ce dernier. Revenu mercredi au Camp des Loges, le Néerlandais a participé, durant la trêve internationale, au deuxième match de sa sélection contre Gibraltar (6-0, le 11 octobre).

Lors de ce passage par les Pays-Bas, le milieu de terrain parisien en a profité pour se confier sur ses premiers pas dans la capitale française et faire part d'une forme de mécontentement. « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux, car la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela », avait déclaré Wijnaldum à la chaîne Nos.

Pas de Sergio Ramos mais avec Bernat

En plus de Wijnaldum, Paris ne comptera pas ce vendredi sur Sergio Ramos. L'Espagnol ne s'entraînait pas ce matin avec le groupe, alors qu'il pousse pour reprendre la compétition mais le staff médical craint encore une rechute.

Son compatriote Juan Bernat, qui n'a plus joué depuis septembre dernier après une rupture des ligaments croisés, était ce jeudi matin à l'entraînement. Tout comme Layvin Kurzawa et Colin Dagba.



À noter aussi la présence de Bandiougou Fadiga qui alterne depuis le début de saison entre entraînements avec et en marge du groupe. Mais aussi du jeune gardien Lucas Lavallée qui s'entraîne habituellement avec les U19.