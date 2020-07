PSG : forfait confirmé pour Juan Bernat vendredi

Après PSG-Celtic (4-0), Thomas Tuchel a confirmé le forfait de Juan Bernat pour la finale de Coupe de France vendredi contre Saint-Etienne.

Après PSG-Celtic (4-0) ce mardi, Thomas Tuchel a confirmé le forfait de Juan Bernat pour la finale de vendredi contre Saint-Etienne. "Ce n'est pas possible qu'il joue. Pour vendredi, c'est trop tôt pour lui", a annoncé l'entraîneur parisien.

Juan Bernat souffre d'une blessure musculaire et n'a participé à aucun match de préparation du PSG jusqu'ici. C'est donc Mitchel Bakker ou Layvin Kurzawa qui occupera le couloir gauche face aux Verts, avec un petit avantage semble-t-il pour le premier cité. Même si Thomas Tuchel n'a pas encore totalement tranché sur la question.

"Mitch n'a jamais été blessé. Il a fait tous les entraînements avec nous. Il a l'avantage physiquement. Layvin a manqué quelques entraînements à cause d'une petite blessure au dos, il a raté 4-5 jours, c'est beaucoup dans cette phase courte de préparation. C'est un avantage pour Mitch, mais je suis content que Layvin ait joué contre Beveren et encore 45 minutes aujourd'hui. J'ai confiance en les deux. On prendra une décision jeudi pour savoir avec qui on commence", a précisé le coach.