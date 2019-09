PSG, Filipe Luis : "Neymar voulait clairement rejoindre le FC Barcelone"

L'international brésilien a confirmé le désir de son compatriote de quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival.

Les langues se délient dans le feuilleton Neymar. Maintenant que le mercato estival est fermé partout en Europe, plusieurs acteurs et observateurs se confient concernant les gros dossiers du marché des transferts. Alors que Leonardo avait déjà dévoilé plusieurs informations capitales après la rencontre face au FC Metz annonçant notamment que le PSG avait seulement reçu une offre écrite d'un club pour Neymar daté du 27 août.

C'est autour de certains joueurs désormais d'évoquer le sort de leur compatriote ou coéquipier, contraint de rester au PSG, au moins six mois de plus. Dans un entretien accordé à Marca, Filipe Luis, compatriote de Neymar et coéquipier de ce dernier en sélection nationale à plusieurs reprises, a laissé entendre que l'attaquant du Paris Saint-Germain voulait réellement revenir au FC Barcelone, même s'il ne l'a pas annoncé publiquement.

"Je comprends Griezmann"

"Est-ce qu'il voulait partir ? Je ne sais pas. Je veux le croire, car s'il ne l'avait pas fait, son nom n'aurait pas été entendu tous les jours depuis deux mois. Quitter le n’est pas chose facile car ils ne vendent généralement pas. Je le vois comme étant calme depuis qu'il a dit qu'il resterait. Il peut se développer au PSG. Ils ont également Kylian Mbappe, Mauro Icardi et Edinson Cavani. Il est important qu'ils gagnent quelque chose", a analysé le Brésilien.

Le latéral qui a quitté l'Atletico Madrid l'été dernier a également commenté la décision d'Antoine Griezmann de rejoindre le : "Je l'ai compris. Il était là depuis quelques années et voulait quelque chose de nouveau. Il a beaucoup donné à l'Atleti et a rendu tout ce que le club avait investi en lui. Être au même endroit pendant longtemps peut apporter un confort qui ne motive plus, alors nous l’avons tous compris et nous nous souvenons de lui avec tendresse".

Le Brésilien a confié qu'il aurait pu rester à l'Atletico Madrid mais a décidé de tourner la page d'un commun accord : "J'aurais pu, mais nous avons parlé et tout le monde a décidé qu'il était temps de se séparer. L'équipe est également bien couverte dans cette position. J'apprécie la façon dont ils m'ont traité jusqu'à la dernière minute. Je prévois de rentrer, je n'ai même pas loué ma maison à Madrid car un jour, je veux y retourner et aider à entraîner les jeunes ou quoi que ce soit au club".