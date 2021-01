PSG féminin : Luana prolonge jusqu'en 2022

La milieu de terrain internationale brésilienne Luana Bertolucci Paixão a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2022 avec le PSG féminin.

Arrivée au PSG en janvier 2020 en provenance d'un club sud-coréen, le KSPO WFC Hwacheon, Luana Bertolucci Paixão (27 ans) s'est imposée dans l'équipe d'Olivier Echouafni. Alors que son contrat se terminait à la fin de la saison, le club de la capitale a annoncé sa prolongation jusqu'en juin 2022.

La milieu internationale brésilienne (22 sélections, 1 but) compte 13 apparitions et 1 but sous le maillot Rouge et Bleu, toutes compétitions confondues. Elle était notamment titulaire au Parc des Princes lors de la récente victoire contre l'Olympique Lyonnais (1-0).

"Le Club félicite Luana pour cette prolongation de contrat et lui souhaite de poursuivre avec succès sa carrière sous les couleurs parisiennes."

