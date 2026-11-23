Partager Suivez GOAL sur Google

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se préparent à se disputer Donyell Malen, la révélation de la Roma, lors du mercato de janvier. L’attaquant néerlandais brille en Serie A et suscite l’intérêt de ces deux grands clubs européens, confrontés à des blessures dans leur secteur offensif.

Publicité

Le PSG et le Bayern s’intéressent à Malen

Le PSG et le Bayern se préparent à faire une offre à la Roma lors du mercato de janvier. Les deux clubs ont fait de Malen une priorité pour renforcer leur attaque cet hiver. L’attaquant de 27 ans est l’une des révélations de la Serie A cette saison. Selon Calcio Mercato, ses performances exceptionnelles ont suscité un vif intérêt chez ces grands clubs européens.

Les deux clubs ont un besoin urgent de renforts offensifs après avoir subi de graves coups durs sur le plan des blessures. Tout est donc réuni pour une bataille majeure sur le marché des transferts lors du prochain mercato.

Les blessures poussent les deux clubs à chercher un renfort

Ce soudain intérêt pour Malen est directement lié aux nombreuses blessures graves qui frappent les clubs de Paris et de Munich. Le PSG a récemment perdu Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue , tous deux victimes de blessures importantes qui les éloigneront longtemps des terrains. Le Bayern connaît une situation tout aussi difficile. Le club allemand sera privé pendant plusieurs mois de Harry Kane, lauréat du dernier Ballon d’Or, en raison d’une grave blessure à la cheville.

Ces absences garantiraient à Malen du temps de jeu immédiat dans l’un ou l’autre club. Un transfert en cours de saison pourrait permettre à l’international néerlandais de décrocher le contrat le plus lucratif de sa carrière.

Publicité Publicité

L’attaquant le plus prolifique d’Europe

Malen traverse actuellement la meilleure période de sa carrière professionnelle dans la capitale italienne. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a inscrit le total impressionnant de 16 buts en seulement 15 apparitions cette saison. Ce bilan fait de lui le meilleur buteur de Serie A. Après avoir récemment marqué quatre buts contre Parme, les statistiques montrent qu’il crée actuellement plus d’occasions que Kane n’en créait avant sa blessure.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Grâce à ses performances, sa valeur sur le marché des transferts a doublé pour atteindre environ 50 millions d’euros. L’attaquant, passé par les centres de formation de l’Ajax et d’Arsenal, réalise enfin son immense potentiel.

La Roma prête à repousser les offres

La Roma a adopté une position ferme à l’approche du mercato de janvier. Le club italien insiste sur le fait qu’une vente de son attaquant vedette en cours de saison est totalement exclue.

Publicité

Sous contrat jusqu’en 2030, Malen ne doit pas être vendu dans l’immédiat pour des raisons financières. La Roma est actuellement en lice pour le titre en Serie A et refuse d’affaiblir son effectif. Cette position ferme sera toutefois sérieusement mise à l’épreuve si une offre officielle supérieure à 50 millions d’euros arrive. Le PSG pourra observer de plus près sa cible prioritaire lorsqu’il affrontera la Roma en Ligue des champions cette semaine.