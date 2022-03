PSG : Eric Carrière dézingue Kylian Mbappé et l'individualisme dans le football

Numéro dix à l'ancienne, peu obsédé par les statistiques mais plutôt par la beauté du jeu et le respect de ce dernier, Eric Carrière va quitter le monde du football dans lequel il officiait en temps que consultant pour Canal + depuis douze ans. Champion de France avec l'OL et Nantes, l'international français est lassé par le monde du football. Il ne se retrouve plus dans le football actuel et l'a fait savoir dans une interview accordée à L'Equipe, critiquant l'individualisme dans le football moderne incarné entre autre par Kylian Mbappé.

"L'individualisme, c'est hyper contagieux"

"Je sais ce que c'est de prendre un ballon dans le visage, on me ressort souvent cette photo (de lui, le visage écrasé par le ballon lors du match de Ligue Eurpoa entre Lens et Grodzisk en 2005, ndlr). Cela fait mal mais bon, ça va. Là, tu as des mecs, ils font 1,90 m, ils marchent comme ça (il imite un joueur bombant le torse) et tu les touches à peine, ils restent au sol. Kimpembe est très fort mais il va mettre des boîtes et dès qu'il prend un petit coup, c'est la fin du monde! Je n'ai pas non plus envie de voir Mbappé se tourner vers le public et lever les bras parce que Danilo ne lui met pas le bon ballon. Ce n'est pas un bon comportement. Toutes les mauvaises attitudes qu'on laisse passer, qui sont autorisées, viennent polluer cet esprit d'équipe. L'individualisme, c'est hyper contagieux", a pesté Eric Carrière.

"On n'est plus dans du sport collectif. C'est comme Guy Roux, que j'ai connu à Lens et qui mettait du strap sur le logo de l'équipementier du club parce qu'il voulait son propre contrat perso. Comportement individualiste. Dire que l'argent gagné par la Fédé ne sera pas reversé au foot amateur... C'est beaucoup plus compliqué que ça", a ajouté le futur ex consultant Canal +.

"Mbappé est condescendant avec ses adversaires"

"De l'argent pro qui part vers le monde amateur, il y en a, cela pourrait être mieux mais là, ça fait un peu "moi je suis au top et la Fédé, ça ne va pas". C'est aussi un des éléments qui m'amènent à arrêter, c'est qu'on ne peut pas dire ce que l'on pense des joueurs. Je suis désolé mais Mbappé est condescendant avec ses adversaires. Il est meilleur, plus rapide et parfois les autres font faute sur lui par maladresse. Et on me rétorque qu'il est irréprochable depuis le début de saison. La preuve que non", a conclu Eric Carrière.

L'ancien meneur de jeu de Lens et de l'OL a été plus loin dans ses propos indiquant que le football prend la mauvaise direction "Même des gens avec lesquels j’ai travaillé, qui sont pour certains des amis, se retrouvent lessivés par cet univers. Il y a un problème. Tous les gens que je connais dans le foot sont dans le dur. Je constate qu’il y a peu de gens heureux alors que ce sont des métiers passion où tu gagnes bien ta vie. Cette pression sociale, ce besoin de reconnaissance, la pression du résultat, sont terribles avec des codes à l’inverse de ce qui devrait se passer".

"L’autre jour, ils étaient cinq ou six joueurs, avec le visage haineux à courir après l’arbitre en mode « tu n’es rien ». Tu ne joues pas ta vie, tu n’es pas en Ukraine ! Mais j’ai constaté que pour certains dirigeants, ce n’était pas grave que des joueurs, les mieux payés, aient une mauvaise attitude, c’est même normal. Si je n’ai pas envie de m’entraîner, je ne m’entraîne pas, si j’ai envie de poser des problèmes, je fais la gueule, si je ne veux pas aller voir certains sponsors, je n’y vais pas", a conclu Eric Carrière.