PSG, Erding : "C'est l'année du PSG en Ligue des champions, je le sens"

L'ancien attaquant du PSG est confiant pour son ancien club et le voit bien être présent à Istanbul le 29 mai prochain pour jouer la finale de la C1.

Finaliste malheureux de la Ligue des champions l'année dernière, le PSG est à une marche de retrouver la finale de la C1, mais pour cela, il faudra éliminer Manchester City qui, tout comme le club de la capitale, rêve d'un sacre européen depuis une dizaine d'années. Dans une interview accordée à RMC Sport, Mevlut Erding s'est dit confiant pour le Paris Saint-Germain concernant les chances du club de la capitale d'aller en finale de la Ligue des champions et en fait même son grand favori pour la victoire finale.

"J'ai confiance pour le PSG. La saison dernière, ils vont en finale. Cette saison, on a l'impression que Paris a appris de ses erreurs, notamment de sa finale contre le Bayern en les éliminant en quart. Personnellement, en tant que supporter de Paris, je sens que c'est la saison du PSG en Ligue des champions (large sourire ndlr) ! Cela me fait bizarre parce que c'est à Istanbul, au stade Atatürk où on joue avec mon équipe en championnat... j'ai l'impression que Paris va être champion dans ce stade, à Istanbul! C'est un signe pour moi !", a analysé l'ancien attaquant du PSG.

"Le Bayern est une très grosse équipe, mais les qualités individuelles du PSG... City a peut-être ces qualités mais le PSG, c'est le top club européen aujourd'hui. Même en Turquie, c'est vu comme ça, tout le monde dit que c'est l'année du PSG. Le PSG a-t-il passé un cap grâce à sa finale l'an dernier ? Aller en finale, c'était l'objectif du président Nasser Al-Khelaïfi quand il est arrivé à Paris. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le PSG est le favori de la Ligue des champions", a affirmé Mevlut Erding.

"Contre n'importe quelle défense, Mbappé va deux fois plus vite"

L'international turc considère que le PSG a fait de la C1 sa mission principale cette saison : "Manchester City a toujours eu le même objectif que le PSG, donc c'est ce match qui m'inquiète (sourire) ! Mais non. Même si les Parisiens sont deuxièmes en championnat, on sait que dans leur tête, il y a la Ligue des champions et ce trophée à soulever. On le ressent quand on regarde les matchs. Un visage différent en Ligue 1 et en C1 ? Ce n'est pas "facile" je pense. Quand tu joues la Ligue des champions, tu perds inconsciemment en concentration pour la Ligue 1. C'est ce qu'il se passe actuellement: ils sont focus sur la C1".

Mevlut Erding est sous le charme de Kylian Mbappé : "Il m'impressionne par ses statistiques, par ses buts, par ses courses de balle... Quand on regarde les saisons passées, quand on voit ses statistiques, c'est phénoménal! Et ce n'est pas fini. Vu de l'extérieur, je trouve qu'on a été sévère avec lui. Mais ces critiques l'ont renforcé. Il va être phénoménal jusqu'à la fin de saison: il a la rage, il est déterminé. Contre n'importe quelle défense, Mbappé va deux fois plus vite. Vous pouvez mettre en face le défenseur le plus rapide, on a l'impression qu'il va beaucoup plus vite. Je pense que City craint beaucoup Mbappé et ils ont raison. Avec sa vitesse, ses appels de balle, il va être impressionnant".

Enfin, l'ancien du PSG espère voir le champion de France en titre retourner en finale et être en Turquie le 29 mai prochain : "J'espère de tout coeur que c'est cette année! Le stade est magnifique, la pelouse est magnifique! On devait jouer là-bas contre Antalya (mercredi, avant le match de Paris ndlr) mais ils préservent le terrain pour la finale. Une affiche de rêve pour la finale ? Un PSG-Real Madrid, ce serait symbolique et magnifique ! Imaginer le PSG battre le Real en finale de Ligue des champions, dans ce magnifique stade Atatürk, ce serait incroyable. Et s'il y a quelques places pour du public, vous pouvez être sûr que je serai au stade !"