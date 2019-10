PSG - Entre prendre un but ou dégager n'importe où, Verratti a choisi

Marco Verratti s'est confié sur sa philosophie pour RMC, lui qui préfère prendre un but que dégager n'importe où.

Le milieu de terrain italien du PSG s'est confié dans une longue interview au micro de l’émission Comme jamais diffusée ce mercredi sur RMC Sport 1.

L'international italien y a notamment évoqué sa philosophie de jeu, lui qui préfère prendre un but que dégager un ballon n'importe où :

"C’est vrai que je déteste dégager le ballon sans savoir à qui je le donne. Je déteste vraiment ça. Je préfère prendre un but plutôt que de dégager n’importe où. Je n’y arrive pas et je n’y arriverai jamais.", a dit Verratti.

"C’est dur à expliquer. Je pense que certains sont nés pour jouer au football. Parfois, tu arrives à faire des choses parce que tes pieds le font tout seuls. Tu ne sais pas comment. On me prend pour un fou mais ce sont des choses dont je ne me rends même pas compte.", a ajouté l'ancien joueur de Pescara, qui a confié en outre être parfois irrité par le rythme des matches en .

"En France, on arrête les actions toutes les 20 secondes...", s'est-il encore agacé.