PSG - Edinson Cavani : "Tout le temps respecter l’adversaire"

Dans des propos accordés au site internet du PSG, Edinson Cavani a identifié ce qui a manqué au club la saison passée, tout en restant optimiste.

Après les échecs en Ligue des Champions et dans les coupes nationales, la saison 2018-2019 du n'a pas vraiment été une réussite. Un seul titre remporté, cela n'était plus arrivé depuis des années aux Parisiens, qui ont parfois fait preuve de négligence pour en arriver à un tel bilan, eux qui avaient pourtant débuté l'exercice de la meilleure des manières, laissant présager de belles choses.

Si le PSG a été moins performant, il en va de même pour son attaquant Edison Cavani, longtemps blessé, qui n'a pu disputer que 21 rencontres de championnat, pour 18 buts inscrits. Néanmoins, même après une telle saison, l'Uruguayen, éliminé de la Copa América samedi soir face au Pérou, a préféré tirer du positif, dans des propos accordés au site officiel du club de la capitale.

"Tout ce qui s’est passé cette année va être important"

"C’est une bonne saison mais il faut qu’on soit conscient qu’il y a encore beaucoup de choses à améliorer (...) Il faut changer beaucoup de choses que nous connaissons très bien. Je pense que ça doit rester à l’intérieur du vestiaire et du club. Mais déjà, la chose la plus importante est de toujours maintenir le mental au plus haut", a d'abord commenté El Matador sur le site officiel du Paris Saint-Germain.

"Il faut rester concentré et tout le temps respecter l’adversaire. Tout ce qui s’est passé cette année va être important pour la saison prochaine. Mais c’est aussi primordial de profiter de la victoire et des trophées. Pour moi en général, je retiens beaucoup de choses positives", a ensuite nuancé l'attaquant, qui, comme à son habitude, se démarque par son optimisme de tous les instants.