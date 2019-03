PSG - Edinson Cavani a rechuté

Edinson Cavani aurait rechuté suite à sa blessure à la hanche, début février. Il pourrait être éloigné des terrains encore plusieurs semaines.

Absent depuis le 9 février dernier et sa rupture du tendon de la hanche, Edinson Cavani a rechuté selon L'Equipe, et pourrait être absent jusqu'à la fin du mois d'avril. L'attaquant uruguayen avait dû céder sa place à la mi-temps après avoir frappé un penalty en force contre (1-0), avant de manquer le déplacement à Manchester, quelques jours plus tard (2-0).

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG (192 buts) avait fait son retour dans le groupe lors du match retour contre les Red Devils, rentrant en cours de jeu pour tenter de renverser la situation dans le temps additionnel, après le penalty transformé par Marcus Rashford. Ses nouvelles absences quelques jours plus tard à (4-0), puis surtout lors du Clasico au Parc des Princes (3-1) avaient alors de quoi interpeler.

Selon le quotidien, l'attaquant aurait donc rechuté de sa blessure quelques jours avant d'affronter les olympiens, terminant l'entraînement en boîtant bas. Il avait dans la foulée déclaré forfait pour le choc de , ainsi que pour le rassemblement de l' , qui prépare la Copa America, cet été au .

Edinson Cavani a été autorisé à rentrer en Uruguay voir ses proches et devrait être de retour en ce mardi. Il ne devrait toutefois pas prendre part au déplacement de ses coéquipiers dimanche à , pour le compte de la 30e journée de . Il ne sera cette fois pas question de prendre de risques démesurés avec le joueur, alors que le PSG est désormais éliminé de la et n'a plus grand chose à craindre en championnat. Cavani pourrait être de retour le 27 au Stade de France pour une éventuelle finale de .

L'Uruguayen a disputé 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour 22 buts inscrits. Malgré tout, cette blessure pourrait remettre en cause son avenir à Paris, alors qu'il ne lui restera qu'un an de contrat à l'issue de la saison et que ses dirigeants n'auraient pas encore tranché entre le prolonger pour éviter qu'il ne parte libre l'été prochain, ou se décider à le laisser partir dès cette année contre un gros chèque. Interrogé sur le sujet au mois de janvier, le Matador semblait toutefois décider à rester à Paris : "À l’heure actuelle, je suis parti pour finir mon contrat et peut-être ma carrière", déclarait-il alors au Parisien.