PSG - Dynamo Dresde : chaîne TV, live streaming, composition et avant-match

Le PSG met le cap sur l'Allemagne ce mardi, pour son premier match de préparation face au Dynamo Dresde. Chaîne TV, stream, compo, Goal vous dit tout.

C'est la rentrée des classes pour le ! Après une seconde partie de saison 2018-19 très délicate, l'équipe de Thomas Tuchel aborde cette nouvelle campagne avec une grande détermination. L'été est agité dans la capitale française avec le grand retour aux affaires du directeur sportif Leonardo et un mercato démarré à vitesse grand V.

Retrouvez toutes les informations essentielles sur ce premier match amical qui se disputera au DDV Stadion, une enceinte 32000 places située à l'est de l' , vers la frontière de la .

Match Dynamo Dresde - Paris Saint-Germain Date Mardi 16 juillet 2019 Coup d'envoi 20:20

Chaîne TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , Dynamo Dresde - PSG est diffusé en exclusivité sur la chaîne payante beIN Sports 1.

Chaîne TV Streaming beIN Sports 1 Oui (beIN Connect)

Compositions et infos d'équipes

Position Le groupe du PSG Gardiens Areola, Trapp Défenseurs Kehrer, Mbe Soh, Nsoki, Kouassi, Bernat, Kurzawa, Bakker, Zagre, Meunier, Yapi Milieux Verratti, Herrera, Aouchiche, Toufiqui, Draxler, Sarabia Attaquants Mbappé, Jesé, Postolachi

11 titulaire probable du PSG : Areola - Meunier, Mbe Soh, Kehrer, Bernat, Kurzawa - Verratti, Herrera, Sarabia – Draxler, Mbappé

Principaux absents : Marquinhos, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Eric Choupo-Moting (retours de compétition internationale), Neymar (reprise), Dagba (retour de blessure), Kimpembe (rééducation)

Position Le groupe du Dynamo Dresde Gardiens Broll, Boss, Wiegers Défenseurs Hamalainen, Müller, Hartmann, Ehlers, Löwe, Kreuzer Milieux Burnic, Nikolaou, Klingenburg, Taferner, Kulke, Wahlqvist, Möschl, Atik, Ebert, Löwe Attaquants Duljevic, Horvath, Koné, Röser, Atilgan, Kusej

11 titulaire probable du Dynamo Dresde : Broll - C. Löwe, Müller, Ehlers - Nikolaou, Burnic, Klingenburg, Möschl, Taferner - Duljevic, Koné

Avant-match

Pour son premier match de préparation, le club champion de France défie la formation allemande de Dynamo Dresde.

Une occasion idéale pour retrouver des jambes après une période de coupure. Certains joueurs majeurs - Kylian Mbappé en tête - seront épiés même si une logique rotation est attendue à ce stade de la préparation.

L'article continue ci-dessous

Néanmoins, les supporters parisiens devront encore attendre pour observer les Sud-Américains (Thiago Silva, Marquinhos, Di Maria, Paredes et Cavani), toujours en vacances après leurs joutes internationales.

Une faveur dont Neymar n'avait pas bénéficié. La superstar brésilienne, rentrée à Paris lundi, est évidemment absente pour ce premier rendez-vous de la pré-saison, de même que la dernière recrue Abdou Diallo, qui a paraphé son contrat ce mardi.

Ainsi, les jeunes Mbe Soh, Nsoki, Kouassi, Arthur Zagre, Aouchiche ou Güçlü seront encadrés par des joueurs comme Mbappé, Verratti, Meunier, Draxler, Bernat, Kurzawa, les deux gardiens Areola et Trapp, ou encore l'Espagnol... Jesé. On scrutera également avec attention les premiers pas des recrues Sarabia, Herrera et Bakker.