PSG, Draxler : "Neymar et Mbappé vont rester, ils n'ont pas fini leur travail ici"

Le milieu de terrain du PSG a évoqué l'avenir des deux stars du club et est ouvert à une prolongation de contrat avec le club de la capitale.

Arrivé en janvier 2017 au PSG, Julian Draxler s'est parfaitement adapté à la vie parisienne. Pas toujours titulaire en raison de la forte concurrence à son poste notamment depuis les arrivées de Kylian Mbappé et Neymar, l'international allemand a tout de même un grand rôle à jouer avec le PSG, lui qui est l'un des protégés de Thomas Tuchel. Malgré l'élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la , l'Allemand ne croit pas à la fin d'un cycle et à des départs majeurs cet été.

Dans un entretien accordé à Canal Plus, Julian Draxler s'est exprimé sur l'avenir des deux stars du PSG, Kylian Mbappé et Neymar, et les voit rester au club de la capitale la saison prochaine : "Neymar et Kylian Mbappé vont rester ? Oui. Je ne suis pas sur à 100%. Je ne suis pas le directeur sportif du club, mais si tu me demandes, je pense qu’ils vont rester. Ils n’ont pas fini le travail ici et c’est pour ça que je suis sûr qu’ils vont rester".

"Ma meilleure saison au PSG"

Julian Draxler considère réaliser sa meilleure saison au PSG : "Oui, je pense que c'est ma meilleure saison à Paris, c'est aussi grâce au nouvel entraîneur. Mais au début c'était difficile, il a dit qu'il voulait plus de moi, il était honnête c'était bien. Il voulait plus d'intensité, de buts, de passes décisives. Tuchel est très honnête, il dit toujours la vérité, il est capable de nous dire, s'il n'est pas content : 'Tu es nul aujourd'hui". Il me l'a déjà dit. Mais aussi de dire quand c'est extraordinaire, il aime bien dire : 'Drax, c'était top, top, top".

Le milieu de terrain allemand, sous contrat jusqu'en 2021, est ouvert à une prolongation avec le PSG : "Une prolongation ? Je ne sais pas si le club veut me garder mais moi je suis ouvert pour ça. Si le club vient et me dit : "on peut parler d’une prolongation", pourquoi pas. (...) Je veux aussi que le coach reste. Si un club me désir ? Cela dépend le club qui vient, mais je suis très bien ici, pas pour l’argent, j’aime mes coéquipiers ici, j’aime trop habiter à Paris aussi".

Julian Draxler espère être champion de dès dimanche soir : "Moi, je préfère devenir champion devant notre public, c’est pour ça qu’on est un peu déçu. Après, être champion face à son dauphin, c’est pas mal aussi. Tu peux gagner la-bas et montrer à tout le monde que tu es la meilleure équipe en France. Oui, il y a beaucoup d'écart entre le premier et le deuxième; On a 20 points d’avance, ça veut dire quelque chose".