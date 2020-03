PSG-Dortmund : il faudra chasser les vieux démons

Pour retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG devra battre Dortmund mercredi, et chasser ainsi ses vieux démons européens.

Qui aurait pu prédire un tel avant-match ? Qui, vraiment ? Il y a d'abord eu la sortie devant la presse de Neymar, juste après Dortmund-PSG. Puis celle de Thomas Meunier, révélant qu'il ne savait pas qu'il risquait une suspension s'il était averti à l'aller. Et enfin, l'annonce d'un match à huis clos en raison de la propagation du coronavirus. À croire que rien n'est simple pour le PSG. Jamais. Une habitude à chaque fois que se rapproche un grand rendez-vous européen pour le club de la capitale. Une série de complications à répétition, dont le board parisien se passerait bien volontiers.

Sans supporter, mercredi au Parc des Princes face à Dortmund, Paris sera privé de son douzième homme. Et si des banderoles auront été installées au préalable dans le Virage Auteuil, la saveur sera forcément différente. Une énorme perte, diront certains. Un mal pour un bien, pour d'autres. Car la pression populaire est grande avant cette rencontre, et tout le monde attend que le PSG redore son blason après trois éliminations de suite à ce stade de la compétition. Contre Barcelone en 2017, sur un scénario dantesque. Face en 2018. Un match sans saveur. Et contre , pour finir, en mars 2019.

Autant de défaites restées gravées dans les mémoires de tous. Des résultats qui ont marqué l'ensemble du club, à tel point que plusieurs supporters parlent de "karma" ou de "malédiction" pour décrire ce qui arrive au PSG à cette même période de l'année. Alors, forcément, mercredi soir, l'occasion sera belle de montrer que tout est possible. Que rien n'est joué d'avance. Et que Paris, même dans la difficulté, peut enfin retrouver les quarts de finale de la . Mais pour y parvenir, il faudra être à la hauteur, gagner, et faire mieux que le piètre visage montré en .

Dans cette épreuve, plusieurs cadres manqueront. Et non des moindres. Puisqu'en dehors de Thomas Meunier, Marco Verratti, averti à Dortmund, sera aussi suspendu. Un coup dur pour Thomas Tuchel, qui devrait associer Marquinhos à Idrissa Gueye devant la défense. L'entraîneur allemand pourra en revanche compter sur son capitaine, Thiago Silva, remis de sa blessure à la cuisse droite. L'ultime crainte concerne Kylian Mbappé. Victime de maux de gorge depuis le début de la semaine, l'attaquant international tricolore ne s'est pas entraîné depuis deux jours. Le staff espère qu'il sera apte à effectuer un dernier test mercredi en fin de matinée pour statuer sur sa présence. Une certitude, déjà : l'ex-Monégasque ne sera pas à 100%. Un énième doute à chasser avant de batailler sur le pré.