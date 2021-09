PSG : Donnarumma, un baptême réussi face à City

Pour son premier match de Ligue des champions en carrière, l’Italien a fourni un match complet et sorti des arrêts qui comptent.

« Une situation spéciale dans un club spécial ». Lundi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, Mauricio Pochettino résumait en une phrase la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Depuis le début de la saison, le technicien a toujours répondu de la même manière à la question sur son choix de la hiérarchie des gardiens de but. Qui ressemble pour le moment à un non-choix. Ou une alternance selon les points de vue. « Nous déciderons avant chaque match qui sera titulaire », répète l’entraîneur parisien à l'envi depuis le mois d’août.

Sur quels critères Pochettino a-t-il fait son choix ? Souhaitait-il privilégier le profil d’un gardien plus à l’aise dans les sorties aériennes ou simplement lui faire comprendre aux deux concurrents que la hiérarchie n’est pas entérinée ?

Sur le papier, tout laissait pourtant penser que « Gigio » partait avec un désavantage. Celui de l’expérience. Lui qui n’avait, avant Manchester City, jamais disputé de rencontre de Ligue des champions, quand son homologue a déjà remporté quatre fois la compétition.

Tout sourire malgré la concurrence

Dans la journée de lundi, l’Argentin assurait ne pas avoir encore choisi mais les premiers bruits d’une titularisation de l’Italien fuitaient de l’autre côté des Alpes. Un peu plus tôt dans la matinée, les deux hommes étaient observés.

Navas, visage fermé, saluait rapidement Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi avant d'aller effectuer les quinze premières minutes de l’échauffement avec les joueurs de champ. Ce qui n’est pas une première pour le Costaricien depuis son arrivée au PSG. Pendant ce temps, Donnarumma affichait un large sourire, comme toujours malgré la situation de concurrence, et allait s’entraîner avec Sergio Rico.

Mardi soir, malgré les démentis de Pochettino, le champion d’Europe était bien titulaire et a même été l’un des hommes du match, tant sa présence dans le but ou dans les airs a pu rassurer. Sa première période se résume surtout à un arrêt sur une tête de Sterling, qu’il détournait du bout des doigts sur la barre. Derrière Silva manquait de marquer dans le but vide (26e).

L'article continue ci-dessous

Une longue liste d’interventions

Dans ce premier acte, on l’a aussi vu sortir au devant de Sterling (25e). Se coucher sur une frappe contrée de Mahrez. Capter un tir de Cancelo (27e). Stopper en deux temps une tentative de De Bruyne (37e), qui aurait dû être expulsé quelques minutes plus tard (39e). Ou encore boxer une tête de Ruben Dias sur corner (43e)

La liste est déjà longue mais celle de la seconde période le fut encore plus et jusque dans les derniers instants : un nouveau duel face à De Bruyne, dans une situation identique à la précédente (54e) puis une sortie autoritaire des poings devant le Belge. Le tout avant d’être présent à trois reprises face à Mahrez (66e, 89e, 90e) et de remporter un autre face-à-face contre Sterling (79e).

Face à City, il ne s’attendait certainement pas à passer une soirée tranquille mais sa première en C1 fut aussi bien remplie que réussie. Reste à savoir, si elle servira à Mauricio Pochettino pour trancher la hiérarchie des gardiens. Il donnera une autre réponse dès dimanche à Rennes.