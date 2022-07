PSG, Donnarumma, son amour pour la France, la Coupe du monde... Marco Verratti se confie

Joueur le plus titré de l'histoire du championnat de France, le milieu de terrain italien espère un jour obtenir la nationalité française.

Du haut de ses 29 ans, Marco Verratti a tout connu avec le Paris Saint-Germain. Des joies, des déceptions, mais surtout des titres. Certes, l'Italien n'a jamais remporté la Ligue des champions dans sa carrière et poursuit toujours ce rêve avec le club de la capitale, mais sur la scène nationale, il a empilé les trophées. Six Coupe de France, six Coupe de la Ligue et huit trophées des champions ont été remporté par Marco Verratti.

"Un jour, je serai Français"

Mais surtout, le milieu de terrain italien est devenu cette saison avec la conquête du dixième titre du Paris Saint-Germain dans son histoire, et son huitième à titre personnelle, le joueur le plus titré de l'histoire du championnat de France. Un record qu'il risque d'améliorer puisqu'il a encore plusieurs années de contrats à Paris où il s'épanoui.

Dans une interview accordée à Sportweek, le supplément de la Gazzetta dello Sport le week-end, Marco Verratti a déclaré sa flamme à Paris et à la France, et espère un jour être Français : "Je suis venu d'un petit village des Abruzzes comme Manoppello (un peu plus de 6 000 habitants dans la province de Pescara, ndlr) à une capitale comme Paris, où tu es immergé dans de nombreuses cultures, à un âge où tu forges ton caractère et ta personnalité. Paris est une ville fantastique et ce pays m'a beaucoup apporté. C'est aussi pourquoi je me sens très français, tout en restant italien. Un jour, je demanderai la nationalité, puisque mes enfants sont nés ici aussi".

"En Ligue des champions, il ne nous manque pas grand-chose"

Le milieu de terrain italien a répondu aux critiques à son encontre et envers le PSG notamment suite à l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid cette saison : "Je sais quand je joue bien ou mal. Mais aussi que je donne toujours le meilleur de moi-même et que je suis donc bien dans ma peau. La critique fait partie du travail et je l'accepte, tout comme je me méfie des louanges. Seul le travail donne une certitude".

"Il ne nous manque pas grand-chose, on a fait une finale et une demi-finale en trois ans. Nous devons continuer à travailler et peut-être ne pas repartir de zéro à chaque fois. Les critiques ? C'est le football d'aujourd'hui. Chacun a le pouvoir de s'exprimer. Avec les médias sociaux, les choses vont vite. Il y a un air étrange : vous gagnez le dixième championnat, 28 trophées en dix ans, et vous le prenez pour acquis. Mais ce n'est pas le cas. Nous voulons tous en faire plus, mais il y a aussi les opposants. Mais pour la Ligue des champions, nous allons essayer chaque année, car nous savons que c'est ce qui compte le plus", a ajouté Marco Verratti.

L'international italien en a profité pour prendre la défense de son compatriote, Gianluigi Donnarumma, fautif face au Real Madrid, pas irréprochable face à l'Irlande du Nord en barrages mais héros de la Squadra Azzurra à l'Euro 2020 : "Le football est comme ça : en juillet, on te fait roi, en mars, on te jette des pierres. Gigio est jeune mais a déjà beaucoup d'expérience. Même à l'AC Milan, il a un peu souffert, mais il est notre présent et notre avenir : nous sommes heureux de l'avoir au PSG".

Enfin, il est revenu sur le nouvel échec de l'Italie à se qualifier pour une Coupe du monde : "C'était un désastre. Nous avons vécu des émotions très mitigées. Deux mois avant de gagner le championnat d'Europe, puis, entre les épisodes et la malchance, on ne peut plus gagner comme avant. Malheureusement il n'y a plus de jeux faciles, si vous faites des erreurs vous payez. Nous avons perdu un match et nous sommes éliminés. Mais nous ne devons pas tout jeter, nous avons de grandes compétences, un groupe talentueux, qui joue en équipe. Nous avons gagné un championnat européen alors que tout le monde pensait que nous étions morts. Nous devons commencer par là. Dans le football comme dans la vie, on gagne et on perd, mais il faut toujours se mettre au travail. Nous voulons tous ramener l'Italie là où elle mérite d'être, à la Coupe du monde".