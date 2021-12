PSG : Donnarumma revient sur son choix de rejoindre le club de la capitale

Gianluigi Donnarumma a vécu une incroyable année 2021, de la victoire de l'Italie à l'Euro à son départ de l'AC Milan pour le PSG au cours du mercato estival, alors qu'il était en fin de contrat avec les Rossoneri. Avant d'être le lauréat du trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien.

"Incroyable ! Le rêve de tout gamin jouant au foot qui se réalise, a confié l'intéressé à France Football. Celui, inoubliable, de gagner un trophée de cette importance avec sa sélection, un trophée qui restera dans l'histoire. Cela a été quelque chose d'unique, l'épilogue d'un moment magique, intense, beau, émouvant.

Le nouveau gardien du PSG s'est également confié sur son choix de quitter l'AC Milan, qu'il avait participé à ramener en Ligue des champions.

"L'émotion pour ces huit ans à l'AC Milan, une famille pour moi, une belle tranche de ma vie... Le Milan a fait ses choix, moi les miens, mais il n'y a aucun problème avec le club, mes anciens coéquipiers, les tifosi. Tous restent dans mon coeur.

"Conduire le club en Ligue des champions après des années sombres a été une joie immense. Le Milan a retrouvé la C1, son habitat naturel, la compétition où il mérite d'être."

Donnarumma a expliqué son choix de signer pour Paris plutôt que de prolonger dans le Piémont ou de rejoindre la Juve ou le Barça.

"Cela faisait un bon bout de temps que le PSG me suivait. C'était presque écrit que je vienne à Paris. Je n'ai eu aucune hésitation. J'ai été séduit par la volonté farouche de me recruter, de me faire sentir qu'il voulait absolument que je rejoigne cette famille. Et, bien sûr, j'ai été séduit par l'ambition du club, cette envie de tout gagner."

Enfin, le gardien de la Squadra Azzura a donné le nom de son idole : Gigi Buffon. "J'ai eu le privilège d'avoir été son coéquipier en sélection et je ne peux qu'en être heureux. Heureux de l'avoir côtoyé, pour tout ce qu'il m'a apporté, ne serait-ce que par le fait de pouvoir l'observer", a-t-il confié.

"J'étais très attentif à sa façon de se déplacer, de se positionner, à ses parades, autant de choses qui m'ont fait progresser. Le message vocal laissé après notre succès en finale de l'Euro, dans lequel il exprimait sa joie, me félicitait ainsi que toute la sélection, m'a énormément touché."