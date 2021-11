PSG : Donnarumma et Navas absents de l'entraînement, Neymar est bien là

La semaine du PSG a été rythmée par quelques bonnes nouvelles. Les retours de Verratti et Kimpembe à l'entraînement, conjugués à la continuité trouvée par Sergio Ramos et au match de Lionel Messi face au Brésil, disputé en intégralité, envoient de bons signaux à quelques jours du déplacement à Manchester City.



Ce vendredi, à la veille de la rencontre face à Nantes, samedi au Parc des Princes (17h), d'autres nouvelles sont venues s'ajouter à celles-ci. Une bonne d'abord : Neymar, victime d'une lésion à un adducteur, était bien présent.



Un autre Brésilien a aussi attiré l'attention. Mais par son absence : en effet, Marquinhos n'était pas présent au début de l'entraînement. Mais selon nos informations, le capitaine du PSG a fini par rejoindre le groupe un peu plus de quinze minutes après ses partenaires.

Des exercices tactiques face au caméra





Parmi les joueurs de champ, on notait aussi les absences de Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, blessé avec la sélection allemande, et Rafinha.



L'autre surprise est venue des gardiens. Ce vendredi matin, seuls Sergio Rico, Lucas Lavallée et Denis Franchi ont pris part à l'entraînement. Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Alexandre Letellier étaient absents.



Fait rare, la séance ouverte aux médias a été marquée par un exercice tactique dirigé par Mauricio Pochettino avec un groupe réduit, dans lequel se trouvaient notamment Neymar, Di Maria et Icardi. Sans oublier Nuno Mendes, Hakimi, Kimpembe, Danilo Pereira, Kehrer, Dina Ebimbe ou Idrissa Gueye.



Du jamais vu face aux caméras depuis le début de saison et qui fait fortement échos à l'interview donnée par le technicien argentin à L'Equipe. Dans cet entretien, il revient notamment sur son travail d'entraîneur, son style, sa gestion d'effectif et le jeu pratiqué par le PSG.