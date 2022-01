PSG : Donnarumma de retour pour la réception de Brest, Messi toujours absent

Toujours pas de trace de Lionel Messi dans le groupe parisien. En annonçant un groupe de 21 joueurs retenus par Mauricio Pochettino pour la réception de Brest, ce samedi, le PSG n’a pas fait dans la surprise concernant l’Argentin.

Malgré un retour en France la semaine dernière, Messi n’est pas encore à 100% de ses capacités après avoir contracté le Covid-19 et poursuit donc sa reprise de manière individuelle au centre d’entraînement du PSG.

Avec une nette avance au classement malgré le nul concédé à Lyon lors de la dernière journée, le club parisien ne veut prendre aucun risque avec sa star, à un mois du huitième aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Donnarumma de retour

Lionel Messi est donc forfait tout comme Juan Bernat, pourtant à l’entraînement ces derniers jours mais qui a finalement été ménagé dans son processus de retour post-Covid.

En plus des trois absents liés à la CAN (Hakimi, Diallo, Gueye), Neymar est le dernier absent notable, le Brésilien poursuivant sa rééducation de la cheville et visant un retour pour le choc contre Lille, le 6 février prochain.

Au niveau des retours, il faut noter celui de Gianluigi Donnarumma, touché par le Covid après le match de Coupe de France contre Vannes et qui avait dû faire l’impasse sur le déplacement à Lyon, le week-end dernier.

