PSG-Dijon | Streaming, Horaire, TV, compos : tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe parisienne

Le PSG dispute ce samedi contre Dijon (21h) son dernier match de la saison au Parc des Princes, avec l'ambition de conclure sur une bonne note.

Le , champion de depuis plusieurs matches, termine péniblement la saison malgré sa victoire le week-end dernier à Angers (1-2) . Le premier succès de l'escouade parisienne depuis trois rencontres toutes compétitions confondues. Ce samedi, avec la réception de toujours en course pour le maintien , l'équipe de Thomas Tuchel tentera de conclure de belle manière sa saison à domicile.

Pour le dernier match au Parc des Princes, dans le cadre de la 37e journée de , l'enceinte affichera complet en espérant certainement ne pas revivre une nouvelle défaite pour la "der" à la maison, comme cela avait été le cas la saison dernière lors de la victoire du le 12 mai 2018 (0-2) . Ce qui avait légèrement gâché la soirée soldée par l'incontournable remise du trophée Hexagoal après la rencontre.

En conférence de presse jeudi après-midi, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a déclaré à propos de PSG-Dijon : "C'est très important pour Dijon, mais aussi pour nous. On veut finir sérieusement avec une victoire. C'est notre défi même s'il nous manque beaucoup de joueurs. Ce n'est pas facile. On veut tout donner sur le terrain, la saison n'est pas finie et c'est important de bien finir devant nos supporters."

Lors de la séance d'entraînement de veille de match, le capitaine Thiago Silva, annoncé forfait par son coach un peu plus tôt, n'était pas présent aux côtés de ses partenaires. C'était également le cas de l'attaquant uruguayen Edinson Cavani.

Ce samedi, le trophée sera une nouvelle fois remis aux Champions de France au Parc des Princes, près de 15 minutes après le coup de sifflet final. Reste à finir en beauté, donc, devant leur public malgré les suspensions de plusieurs cadres : Neymar, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat et Marco Verratti. Les Parisiens se rendront ensuite à Reims, vendredi prochain, pour ce qui sera leur dernière sortie de la saison.

Match PSG-Dijon Date Samedi 18 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, la rencontre sera diffusée en intégralité sur Canal+ Sport ou en Multiplex sur Canal+ ainsi que beIN SPORTS.

Chaîne TV française Streaming Canal+ Sport ou en Multiplex sur Canal+ Multiplex sur beIN SPORTS MyCanal beIN SPORTS CONNECT