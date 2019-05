PSG-Dijon : Edinson Cavani, la tête dans les étoiles

Au lendemain de la naissance de sa fille India, Edinson Cavani a été l'un des acteurs de la victoire parisienne contre Dijon (4-0), avec le brassard.

Dans la carrière d'un footballeur, il y a des moments comme ça où le temps s'arrête. Où les grands bonheurs de la vie vous remplissent d'une volonté telle que plus rien ne vous semble impossible. Edinson Cavani l'a vécu en partie vendredi avec la naissance de sa fille India. Un heureux événement qui l'a contraint à renoncer à l'entraînement de veille de match, mais qui ne l'a pas empêché d'être de la partie pour la réception de , dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1.

En l'absence de nombreux éléments avec la blessure de Thiago Silva et les suspensions de Neymar, Marquinhos, Kimpembe, Bernat et Verratti, l'Uruguayen était le porteur du brassard de capitaine samedi. Tout un symbole pour celui qui a été encensé par le Parc des Princes dès la 5e minute, juste après qu'il a inscrit son 18e but en Championnat cette saison. Le but du break pour son équipe, qui s'est rendue la rencontre facile en menant 2-0 d'entrée de jeu.

L'article continue ci-dessous

"Cavani : une légende n'a pas de prix"

"Lalala, lala lala, Edinson Cavani" , ont ainsi scandé la Tribune Auteuil et la Tribune Boulogne. Une enceinte à l'unisson pour chanter à la gloire de son buteur, rentré le poing rageur à la mi-temps dans le tunnel l'amenant au vestiaire. Une attitude conquérante, comme souvent, pour l'ancien Napolitain dont l'avenir au PSG alimente les rubriques transferts de divers médias depuis plusieurs semaines, et notamment ces derniers jours avec le supposé intérêt de l'Atlético de Madrid.

Message des supporters parisiens à leur buteur. " #Cavani : une légende n'a pas de prix" #PSGDFCO pic.twitter.com/Z3fCRYaYUt — Benjamin Quarez (@B_Quarez) 18 mai 2019

L'idée d'un échange avec Antoine Griezmann a été indirectement démentie par Thomas Tuchel vendredi, assurant que le transfert du Français n'était "pas réaliste" pour l'escouade francilienne "en ce moment" . En tribune, les supporters ont, eux, affiché un message on ne peut plus clair concernant l'avenir de leur buteur, sous contrat jusqu'en 2020. "Cavani : une légende n'a pas de prix" . Une prise de position pour le moins évidente à l'égard d'un joueur très apprécié.

On retiendra de la soirée de samedi que Cavani été en ordre de marche, comme ses partenaires, pour faire de la "der" de la saison au Parc des Princes une fête. Une ultime bouffée d'air à la maison pour le Champion de , dont la dernière sortie est prévue à Reims le week-end prochain.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.