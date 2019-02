PSG-Dijon 3-0 - Toutes les réactions en zone mixte

Les Parisiens n'ont pas caché leur satisfaction après la victoire aisée contre Dijon (3-0) en quart de finale de Coupe de France ce mardi.

Thomas Meunier (défenseur du PSG) : "J'ai fait mes derniers tests hier. Tout s'est bien passé, c'est super positif. J'avais hâte de revenir sur le terrain, ça m'a fait plaisir de pouvoir mettre ce petit but. Mon contrat se termine en 2020, j'adore la ville de Paris, j'adore le club, je me rends compte que la probabilité quand j'ai débuté ma carrière était de 0,0001% pour qu'un jour je joue pour le PSG et j'ai aucune raison de me plaindre en vérité. J'ai du temps de jeu, parfois un peu plus, parfois un peu moins, ce qui se passe pour moi ici est tout simplement inespéré, je savoure tous les jours. Choupo-Moting ? Je pense que c'est un joueur qui, malgré sa grande taille, est assez technique... C'est un joueur super complet, et je comprends très bien que le coach le prenne, pas seulement parce qu'il est Allemand mais aussi parce que c'est un excellent joueur. Il est conscient de la place qu'il a dans le groupe et n'a aucune prétention, il a une mentalité super positive (...) Qualitativement, je trouve que c'est assez bon. Le message du coach est totalement passé, on l'a réellement assimilé. Un jeu offensif avec pas mal de variations, du jeu court, du jeu long. Je pense que c'est un peu plus varié que sous Unai qui voulait vraiment nous transcander et qu'on jour exactement avec ce style de jeu là. On joue avec plus de variété, on a pu s'adapter avec des changements de position aussi... Tout le monde fait des concessions et se donne à 100%, ça change un peu la donne".

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG) : "C'etait l'objectif de ce soir avec la manière, un bon boulot en première mi temps, on a déroulé en deuxième (,,,) On connaît Choupo et ses qualités, on sait qu'il est très généreux, On est peinés pour lui car il a pas mis son but, Il a démontré que défensivement il pouvait être présent et c'est pour ça que le Parc l'aime, On veut profiter de lui et le aire profiter de nous, Il a la bonne mentalité. Mon 100e match ? C'est beau, c'est magnifique, surtout que je suis un enfant de la maison et c'était donc une grande fierté et beaucoup de joie, surtout avec la qualification au bout".

Thomas Tuchel (entraineur du PSG) : "J'ai beaucoup aimé notre première mi-temps, notre vitesse, notre possession. Le match était un peu trop ouvert pour moi. C'était très intensif. Il faut dire que Dijon a fait un top match ici. C'était impressionnant parce qu'ils ont joué avec beaucoup de courage, de qualités. Ils ont défendu très haut. Paredes ? Il a fait une première mi-temps très bien, comme toute l'équipe. En deuxième mi-temps, son positionnement était un peu trop bas. C'est un gars qui peut faire des passes très précises, très vite, c'est son rôle de donner le rythme et d'accélérer le jeu".

