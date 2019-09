PSG - Di Maria sur le banc, Sarabia et Mbe Soh dans le onze face à Reims

Pour la réception de Reims, ce mercredi au Parc des Princes, Thomas Tuchel a choisi de laisser souffler Angel Di Maria.

Bien que privé de nombreux éléments offensifs (Icardi, Cavani et Mbappé), Thomas Tuchel a fait le choix de se passer d'Angel Di Maria pour le duel face à Reims. Du moins, au coup d'envoi. L'Argentin démarrera comme remplaçant et c'est Pablo Sarabia qui en profite pour retrouver une place dans le onze.

En milieu de terrain, Paris est aussi diminué puisque Marco Verratti suspendu. Idrissa Gueye, lui, a été laissé au repos. L'Argentin Leandro Paredes est, lui, de retour. Il évoluera au poste de sentinelle, et se produira aux côtés d'Ander Herrera et de Juan Bernat. Ce dernier monte d'un cran et évoluera dans une position inhabituelle de relayeur.

Derrière, le coach allemand a choisi de se passer du duo Thiago Silva-Marquinhos. Le premier nommé n'est même pas dans le groupe pour ce match. Cela profite à Presnel Kimpembe, de nouveau titulaire dans l'axe au côté de Diallo. À noter enfin que sur le côté droit, Mbé Soh honore sa première apparition de Loïc Mbé Soh.