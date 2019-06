PSG - Des négociations pour le départ d'Antero Henrique

Le départ d'Antero Henrique du PSG semble désormais inéluctable, alors que se profile le retour de Leonardo. Des négociations seraient en cours.

Le départ d'Antero Henrique du PSG est de plus en plus proche, alors que ce dernier semblait avoir été renforcé par sa direction lors d'une visite à Doha récemment. Le directeur sportif, arrivé à l'été 2017, devrait rapidement laisser sa place au Brésilien Leonardo, dont le retour six ans après est attendu depuis qu'il a quitté ses fonctions à l' .

Le Portugais serait d'ailleurs entré en négociation avec son club selon les informations de L'Equipe. Et dans ce dossier c'est le directeur général délégué, Jean-Claude Blanc, qui serait en charge de traiter des questions financières alors qu'Henrique dispose d'un CDI avec un salaire estimé à 80 000 euros mensuels (hors primes).

La priorité serait de parvenir à un accord entre les différentes parties afin de ne pas braquer l'actuel directeur sportif. C'est pourquoi les négociations risquent de prendre un peu de temps et pourraient ne pas aboutir avant la fin du mois de juin. D'autant que la situation de plusieurs hommes de confiance d'Henrique au sein du club doit également être réglée.

L'article continue ci-dessous

Toujours sur le front

En attendant que la situation s'éclaircisse, c'est bien Antero Henrique qui continue de gérer les différents dossiers de ce début de mercato. Alors que le PSG doit encore consentir à quelques ventes afin de trouver entre 20 et 30 millions d'euros d'ici fin juin, l'ancien de Porto négocie notamment avec pour Timothy Weah. Le jeune attaquant américain, prêté au Celtic depuis janvier, pourrait s'engager dans le Nord contre 10 millions d'euros.

En parallèle, c'est bien Henrique qui discuterait aujourd'hui avec Mino Raiola au sujet du transfert de Matthijs de Ligt. Le défenseur central néerlandais, pisté par de nombreux cadors européens, pourrait être le premier gros coup de ce mercato estival pour les champions de France. Et malgré la proximité entre Leonardo Raiola, c'est bien le Portugais qui serait pour l'heure en charge de ce dossier.