PSG : De retour en France, Messi "se sent bien" et veut "terminer l'année de la meilleure des manières"

Le départ de Lionel Messi vers la sélection argentine aura fait défiler divers sentiments du côté du PSG. D'abord la colère et l'incompréhension de le voir être appelé alors qu'il était toujours convalescent. Puis l'inquiétude à l'idée de le voir rejouer. Et enfin le soulagement, en le voyant rentrer dans la capitale sans bobo apparent.





Par précaution, la Pulga avait demandé à ne jouer que quelques minutes contre l'Uruguay pour ne pas trop forcer, après une blessure à un genou qui l'embête depuis le début de saison. Au final, 15 petites minutes pour se mettre en jambes et préparer la rencontre face au Brésil, sans Neymar rentré à Paris après une petite alerte.





Dans la nuit de mardi à mercredi, celui qui vient de remporter notre classement Goal50, a pu jouer l'intégralité du match contre la Seleçao. Et a fait le point sur son état de forme après la rencontre qui s'est terminée sur un triste match nul (0-0).

"Continuer à lutter pour atteindre les objectifs fixés au PSG"





« Ça fait beaucoup de temps que je ne joue pas. Ç'a été un match avec une très forte intensité et il me manque du rythme. Je me sens bien sinon je n'aurais pas joué, même si ce n'est pas le cas physiquement bien entendu, expliquait Lionel Messi au micro de Tyc Sport. J'ai été arrêté pendant un petit moment et ce n'est pas facile de jouer un match avec autant de rythme, mais par chance, je vais bien. J'espère bien terminer l'année. »



Parmi ses proches, on affirme qu'il se sent bien et qu'il veut revenir à Paris pour bien terminer la saison. Tout en précisant qu'il devrait être disponible pour la rencontre face à Nantes.

Mercredi soir, après avoir posé le pied sur le sol français, le sextuple Ballon d'or faisait part de sa joie d'avoir aidé la sélection argentine à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 et affirmait sur son compte Instagram vouloir se concentrer à fond sur ses objectifs en club.



"J'ai envie de continuer à lutter pour atteindre les objectifs fixés au PSG, je veux travailler pour y parvenir. Il reste un mois et demi avant 2022 et j'aimerais terminer cette année de la meilleure manière possible. "

Cela commence par un premier but en L1. Dès samedi après-midi au Parc des Princes.