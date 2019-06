PSG, Dagba : "Je copiais beaucoup Dani Alves"

Le latéral du PSG a évoqué le départ du Brésilien du club de la capitale et l'Euro Espoirs des Bleuets.

Dani Alves a confirmé son départ du PSG ce dimanche. Arrivé à l'été 2017, libre de tout contrat, le Brésilien n'a pas prolongé son bail chez le champion de en titre. Il quitte le club de la capitale avec deux titres de champion de France, mais des échecs sur la scène européenne. Dans une interview accordée à Le Parisien, Colin Dagba est revenu sur l'influence de l'expérimenté brésilien sur lui et son jeu. Le jeune latéral a rendu hommage à Dani Alves.

"Le départ de Dani est une bonne opportunité pour m'imposer en arrière droit au PSG ? D'abord, Dani Alves n'a pas toujours évolué à ce poste cette saison, il était assez polyvalent. Ensuite, il y a encore du monde devant moi avec Thilo (Kehrer) et Thomas (Meunier). Mais son départ m'impacte car je le copiais beaucoup et je l'appréciais vraiment énormément pour son intelligence de jeu, ses placements. Il m'a beaucoup fait progresser", a confessé Colin Dagba.

L'article continue ci-dessous

Le latéral des Bleuets espère se qualifier pour les demi-finales de l'Euro Espoirs : "La pression est montée de plusieurs crans. Je ressens ça au sein du groupe, mais l'objectif prioritaire est d'aller en finale. Après, tout le monde rêve des Jeux. Représenter son pays dans une telle compétition, ce serait une grande fierté. Les Roumains ont une équipe bagarreuse avec des joueurs très vifs, qui courent partout. Ce sera intense, compliqué, personne ne va calculer. Même avec 6 points, on peut se faire éliminer en perdant. On sait qu'il y aura aussi beaucoup de Roumains dans les tribunes, à nous de rester concentrés de la première à la dernière minute".

"Le message de Didier Deschamps avant l'Euro ? J'ai senti qu'il était impliqué à 100 % dans notre projet, qu'il serait attentif à nos résultats et à notre comportement durant cet Euro. C'est gratifiant de voir le sélectionneur des champions du monde nous pousser à nous sublimer. On a senti le poids de la sélection", a ajouté le latéral droit titulaire chez les Espoirs et déjà adoubé par Thomas Tuchel cette saison.

Colin Dagba est fier de faire partie de l'aventure avec les Bleuets d'autant qu'en septembre dernier après sa blessure il n'aurait sûrement pas parié sur un tel scénario : "C'est vrai qu'il y a un an, je n'aurais jamais parié sur une telle fin de saison. Je prends ce qu'il y a à prendre et cet Euro est bénéfique. D'ailleurs, je pensais tellement ne pas être sélectionné que j'avais réservé mes vacances à San Francisco. Heureusement, j'avais opté pour l'assurance annulation (sourire)".