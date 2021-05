PSG - Courbis sur Mbappé : "En ce moment, ça doit être du 50-50"

L'avenir de Mbappé n'est toujours pas décidé. Encore sous contrat jusqu'en 2022, va-t-il prolonger l'aventure à Paris ? Le mystère reste entier...

Si la saison du Paris Saint-Germain a été manquée, Kylian Mbappé, lui, n'est pas passé à côté. Au fil des mois, il s'est emparé du costume de leader d'attaque jusque-là réservé à Neymar, et n'a cessé d'impressionner, aussi bien en Championnat qu'en Ligue des Champions. Meilleur buteur de la saison avec 27 buts, il s'est baladé.

Christophe Galtier : "Une performance incroyable"

Toutefois, alors que le PSG a été devancé par le LOSC au classement, son avenir personnel pose toujours question. Son contrat prend fin en juin 2022, et Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé dans la capitale. Dimanche soir, son président s'est montré optimiste. Sauf que cela dure depuis des mois, et que rien ne filtre... Mystère.

"Je lui conseillerais de rester encore deux saisons"

Personnalité emblématique du football tricolore et consultant pour la radio RMC, Rolland Courbis estime que le natif de Bondy devrait faire durer le plaisir à Paris. Mais selon lui, la décision de l'attaquant français est encore loin d'être prise... "Kylian est en train de réfléchir. En ce moment, ça doit être du 50-50, entre quitter non seulement le Paris Saint-Germain, mais aussi une région qu‘il connait bien. Je le trouve suffisamment intelligent et bien entouré pour pouvoir prendre la bonne décision", a expliqué Rolland Courbis.

"Modestement, je lui conseillerais de rester encore deux saisons, de pouvoir faire la Coupe du monde au Qatar, ce qui est une certaine reconnaissance pour les Qataris, qui ont besoin de Kylian, du PSG et de Neymar, pour partir à l’intersaison qui suit la Coupe du monde", a ensuite ajouté l'ancien coach du MHSC, pour BFM TV.

Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain va tout faire pour préserver son meilleur élément et peu nombreux sont les clubs qui ont les fonds nécessaires pour se permettre de le faire venir. Depuis toujours, les rumeurs les plus insistantes font écho d'un intérêt prononcé du Real Madrid. Reste à savoir si la Maison Blanche passera à l'action cet été.