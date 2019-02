PSG : contre Manchester United, Kimpembe a inscrit son premier but en pro

Le défenseur champion du monde a débloqué son compteur en pro à l'occasion de ce match de gala à Old Trafford (0-2).

Presnel Kimpembe se souviendra longtemps de son premier but en professionnel.

D'une reprise puissante sous la barre après un corner d'Anger Di Maria, le défenseur central du Paris Saint-Germain a inscrit le tout premier but de sa carrière, toutes compétitions confondues, pour son 97ème match. Un chiffre qui peut paraître surprenant pour le champion du monde, qui dispose d'une belle détente et d'un jeu de tête dangereux sur les coups de pied arrêtés offensifs.

"Cela fait plaisir. (Sur son premier but en pro) Ma famille s'est un peu moquée de moi", a-t-il expliqué en plaisantant sur RMC Sport. "Je suis fier d'avoir marqué mon premier but ici. (Sur la tactique) Le coach nous a briefés sur tout. On fait beaucoup de vidéo et de tactique à l'entraînement. On a beaucoup travaillé et cela nous a souri. Il n'y a pas de secret. (Sur l'absence de Neymar et Cavani) On sait que l'on a perdu deux joueurs clés. Mais, on voulait montrer au monde que l'on avait des grands joueurs et que nous sommes une grande équipe. On est très fiers et on va en profiter".

Pour rappel, les champions de France se sont imposés 2-0 à Manchester United pour leur première manche contre les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Après l'ouverture du score de Kimpembe, c'est Kylian Mbappé qui a inscrit le but du break pour les Parisiens.

Grâce à ce précieux succès, le PSG est dans une posture idéale en vue de la qualification pour les quarts de finale de la compétition.