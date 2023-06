PSG-Clermont : "Il n'y aura pas de fête", affirme Christophe Galtier touché par l'accident de Sergio Rico

A la suite de l'accident qui a touché Sergio Rico, le technicien parisien a confirmé qu'il n'y aurait pas de festivité mais un message de soutien.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Sergio Rico ? Que va-t-il se passer pour la célébration du titre de champion de France ?



Les nouvelles de Sergio Rico sont celles que nous avons à travers les communiqués de l'hôpital de Séville. Notre docteur est en permanence en contact avec la famille et le corps médical qui est avec Sergio. Vous comprenez bien qu'il n'y aura pas de fête samedi. On est tous touchés parce qu'on est passé de samedi soir avec un titre de champion de France et quelques coupes de champagne à ce réveil douloureux. Il y a ce grave accident, tout le monde est très touché. On essaie de se changer les idées avec des entraînements qui ne correspondent en rien à des préparations de matchs. On est tous très unis pour envoyer des bonnes ondes à Sergio, ses proches, à sa femme, à sa famille. Dans ces moments-là, il faut avoir beaucoup de retenue. On essaie avec ce que l'on peut faire de lui transmettre les ondes que l'on peut.



Dans ce contexte, quelle était l'ambiance à l'entraînement cette semaine et le foot fait-il office d'exutoire ?

C'est tout à fait ça. Tout le temps passé en dehors du terrain, nos pensées sont dédiées à Sergio. Durant nos séances, on essaie d'amener des situations ludiques pour évacuer cette peine de voir leur compagnon, leur ami se battre. On essaie d'amener du plaisir. Je m'aperçois que ces séances d'une heure sont un vrai bol d'oxygène.



Un hommage est-il prévu après la rencontre face à Clermont ?

Ce ne sera pas un hommage mais un message de soutien et d'espoir. Il se bat. Évidemment qu'il y aura un message, un transfert de soutien, je ne sais pas quel terme employer. On va jouer ce match-là parce qu'on doit le jouer, il faut le jouer. il faut que la soirée puisse être agréable.



Qu'est-ce que Christophe Galtier aurait posé comme question à Christophe Galtier ?



"Mon cher Christophe, avez-vous eu des moments de plaisir et de joie durant cette saison au PSG ?" Le contexte est différent aujourd'hui mais j'aurais répondu : oui, beaucoup de plaisir et de joie.



Après une saison aussi éprouvante, ressentez-vous le besoin de faire une pause ?



Il n'y a pas de besoin de faire une pause. De la fatigue, il y en a comme à chaque fois qu'on finit une saison. Elles sont longues, difficiles, âpres. C'est une saison différente par rapport à celles que j'ai pu connaître auparavant. J'ai encore beaucoup d'énergie et d'envie. Cette semaine, il n'y a pas eu de discussion sur la saison prochaine. Tous les esprits sont tournés vers la situation de Sergio. Il n'y a pas eu de discussions, il y a un temps pour tout. Dans les jours qui vont suivre, il y aura la question de la saison prochaine et il y en aura concernant mon avenir. Il sera temps d'échanger avec ma direction sur les orientations de la prochaine saison.

Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Ilyes Hounis ou El Chadaille Bitshiabu étaient absents ce jeudi... certains éléments du groupe pro joueront-ils avec les moins de 19 ans finalistes du Championnat de France dimanche ?

El Chadaille (Bitshibu) passe les épreuves du bac, c’est pourquoi il était absent ce jeudi matin. Il a eu une épreuve de ping-pong. Aujourd’hui, il est pris jusqu’à 18 heures, demain il sera avec le groupe. Félicitations aux moins de 19 ans d’arriver en finale. Bravo aux joueurs et à Papus (Camara). Il y a une réflexion sur le sujet afin que les jeunes soient disponibles pour nous et la décision a été de les protéger pour qu’ils puissent jouer cette finale. Le règlement fait que ceux qui ont joué moins de 45 minutes pourront redescendre. Évidemment que je vais protéger Warren (Zaïre-Emery), pour qu’il puisse redescendre. On verra avec Ismaël (Gharbi), Ilyes (Housni) et El Chadaille (Bitshiabu). Une décision a été prise avec Luis Campos pour qu’on amène le plus de forces avec les U19.



Messi va disputer son dernier match au Parc des Princes. Que retenez-vous de son passage ?

J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce sera son dernier match au Parc des Princes, j'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible. Les remarques ou les critiques, je ne les trouve pas du tout justifiées. Quand vous faites une saison avec la Coupe du monde au milieu, vous terminez avec des stats avec 21 buts et 20 passes décisives... Il a toujours été au service de l'équipe. Ça a été un grand privilège de l'accompagner tout au long de la saison.