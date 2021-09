PSG-Clermont : Georginio Wijnaldum, couteau suisse du milieu parisien

Avec Paris, le Néerlandais a évolué dans quatre positions différentes en quatre rencontres de L1 et se fait remarquer par sa polyvalence au milieu.

A gauche, à droite, en dix ou en milieu relayeur… où jouera Georginio Wijnaldum face à Clermont samedi ? Alors que Mauricio Pochettino doit faire face à l’absence de cinq joueurs majeurs (Verratti, Paredes, Neymar, Messi et Di Maria) et d’autres incertitudes (Mbappé, Kimpembe, Icardi), il n’est pas impossible de voir le Néerlandais jouer les le couteaux suisse.

Depuis son arrivée à Paris, fin juillet, l’ancien joueur de Liverpool a évolué à quatre postes différents en autant de match. Avec des performances pas encore au niveau qu’on lui connaît. Pourtant, en dehors du terrain, Wijnaldum se sent très bien à Paris et apprécie l’organisation que le club a mis en place pour l’accueillir, que ce soit l’hôtel où il loge (le Royal Monceau, comme Messi et Sergio Ramos) où le transport pour se rendre à l’entraînement.

"Ce n'est pas facile de dire : je veux jouer dans cette position ’'

Ce début plutôt neutre peut certainement s'expliquer par un temps d'adaptation nécessaire et un poste qui n'est pas encore fixé. Sans oublier que le capitaine néerlandais sort d'une saison pleine où il est resté efficace jusqu'au bout avec les Reds (55 matchs la saison dernière, dont 38 en Premier League) et d'un Euro où il a marqué 3 buts en 4 matchs.

Le tout dans un registre différent dans registre de quasi milieu offensif qui pourrait être celui qui l’attend samedi contre Clermont. « Il a un jeu qui l’oblige à être au top physiquement car il fait beaucoup de courses. Quand tu regardes le PSG, ils ont toujours eu une préparation physique qui les amène être prêts pour le début de la Champions League. Donc ça semble normal s’il n’a pas montré encore son meilleur visage », juge-t-on du côté de Liverpool.

Interrogé sur son positionnement favori avant la trêve, Georginio Wijnaldum en a dit un peu plus sur son profil. « Ce n'est pas très facile de dire exactement où je veux jouer. Je fais partie d'une équipe avec un coach qui décide. J'ai une affinité avec le fait de jouer milieu de terrain. J'aime attaquer et défendre, je suis capable d'être box to box. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas facile de dire, ‘'je veux jouer dans cette position’'. C'est au coach de décider et de trouver le bon équilibre.

"C'est un joueur expérimenté, il est capable de s'adapter"

Parmi les proches de Wijnaldum, on affirme que ce dernier peut jouer à peu près partout. « Il peut jouer dans toutes les positions au milieu. Que ce soit en six ou en huit. A Liverpool, il a même joué comme milieu offensif, précise l'un de ses proches. Peu importe le sytème que le coach va adopter, c'est un joueur expérimenté et il est capable de s’y adapter.»

Quand sera t-il lorsque l’effectif parisien sera au complet et que l’équipe-type sera au complet ? La composition contre Reims a donné un bon aperçu de ce que devrait être sa position cette saison : la même que du côté de la Mersey, à droite dans un milieu à trois. « Chez nous, il y avait un système et des joueurs qui lui libéraient des espaces pour amener offensivement. A Paris, il faut voir ce qu’on lui demande aussi défensivement par rapport au travail que vont faire les trois devants (Neymar, Mbappé et Messi). A Liverpool, Mané, Firmino et Salah faisaient les efforts défensivement donc son rôle était peut-être différent », s’interroge ce membre des Reds. On en saura certainement plus des mercredi à Bruges pour le début de la Ligue des champions.