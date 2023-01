PSG - Christophe Galtier sur l'affaire Le Graët : "Kylian est un grand garçon, il s'est exprimé avec son coeur"

A la veille de la réception d'Angers, le technicien parisien a été interrogé sur les remous provoqués par les déclarations du président de la FFF.

Où en est la prolongation de Messi ?

Je sais qu'il y a des discussions et la direction sportive a échangé avec Leo sur le sujet d'une prolongation. Vous dire ou ça en est, je ne sais pas. Leo me semble heureux à Paris. Après il faudra voir la position de Leo par rapport rapport au projet. Mais le club est heureux de l'avoir et les discussions sont encours avec ses représentants.

"Mukiele est libéré sur le plan mental"



Comment va Renato Sanches qui a repris l'entrainement ce lundi ? Et comment appréciez-vous les performances de Pablo Sarabia ?

Renato va bien. Il a intégré les séances et sera dispo pour le match face à Rennes mais ne le sera pas demain. Il aura besoin d'une semaine de préparation pour intégrer le groupe. Concernant Pablo, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué par rapport à des choix, à mes choix. Il est toujours difficile pour un joueur quelque soit son expérience de retrouver des repères quand on a peu joué. Après la rencontre contre Châteauroux, j'ai vu les critiques. Evidemment que l'on attend plus et lui même ne peut pas se satisfaire de sa prestation. Mais je trouve que les critiques on était exagéré par rapport à ce qui a été fait sur le terrain, il aura des minutes dans les semaines à venir.



On a l'impression que Nordi Mukiele monte en puissance depuis plusieurs mois. Partagez-vous cet avis ?

C'est un joueur que l'on a souhaité avoir rapidement. Il a cette capacité à être polyvalent en jouant en défenseur axial ou en tant que latéral, que ce soit dans une défense à quatre ou à cinq. C'est un joueur qui s'est rapidement intégré et il a beaucoup travaillé ces dernières semaines, il est libéré sur le plan mental et en forme sur le plan physique. C'est très bien pour l'équipe même si on a Achraf Hakimi qui a du repos va bien reprendre. On sait qu'Achraf a beaucoup joué avec la Coupe du monde, Nordi aura l'opportunité de jouer. Je suis sûr qu'il s'épanouira à ce poste.

"Zidane a la respect qu'il mérite"



Après l'annonce de la retraite de Hugo Lloris pensez-vous que Kylian Mbappé a les qualités pour être le capitaine de l'équipe de France ?

Je ne suis pas Didier Deschamps. Souvent, on parle d'un capitaine quand il a certain âge et un certain nombre de matchs. Kylian a 24 ans et un certain nombre de matchs, dont certains incroyables.

Comment avez-vous réagi aux propos de Noël Le Graët sur Zidane ?

Zinedine Zidane a été un joueur extraordinaire et c’est un grand entraîneur, je suis persuadé qu’il a le respect de tout le monde. Les paroles qui ont été dites ont créé de vives réactions. Zidane a le respect et il le mérite. Je n’ai pas habitude de tirer sur ambulance donc je ne commenterai pas ces propos.

Avez-vous vu le tweet de Kylian Mbappé défendant la légende Zidane ?

Oui j’ai vu ça dans les médias. Kylian est un grand garçon, il s’est exprimé avec sa manière et son coeur. Ses propos lui appartiennent. Ca ne m’étonne pas qu’il le soutienne, il a un grand respect envers Zinedine Zidane.

" On ne va pas rajouter des joueurs pour fermer l'espace à d'autres"

Vous allez voyager la semaine prochaine au Qatar et en Arabie pour un match amical le 19. Est-ce un déplacement que vous auriez préféré éviter compte tenu du calendrier serré qui vous attend en février ?

Cet engagement a été pris la saison dernière et à partir du moment où il est là, on doit le respecter. Moi de ce côté-là, je n'ai pas d'état d'âme.

En début de saison et encore la semaine passé, vous expliquiez que vous aviez resserré le groupe pour laisser de l'espace aux plus jeunes. Pouvez-vous nous expliquer votre stratégie ?

Ce n'est pas une stratégie. Comme beaucoup, je fais le constat que beaucoup de jeunes sont formés. On a de bons jeunes qui n'ont pas pu s'exprimer et sont partis. On les retrouve au plus haut niveau en Ligue de champions et parfois en équipe nationale. Ça a été une volonté avec le Président et Luis Campos de réduire l’effectif pour leur donner plus d’espaces. Ils ont par exemple joué en Coupe de France. On a des joueurs de talents et de haut niveau, le fait qu’ils (les jeunes) puissent s’entraîner et jouer en match avec eux leur permet de grandir plus rapidement. Sur le mercato, il n’y aura pas d’arrivées s’il n’y a pas de départs. Je ne vais pas changer mon fusil d’épaule, rajouter des joueurs et fermer l’espace à certains.

Il reste encore trois semaines dans ce mercato, cela peut-il s'animer ?

Je l'ai déjà dit, il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. On ne va pas rajouter des joueurs pour fermer l'espace à d'autres.

Warren Zaïre-Emery a été intéressant contre Châteauroux vendredi soir. Est-il en capacité de démarrer un match de Ligue 1 ?

Oui, il est capable de démarrer un match de L1 et même un match de Ligue des champions, j'en suis convaincu. Ce qui nous conforte dans notre analyse, c'est que tous les grands joueurs de l'effectif partagent le même avis.