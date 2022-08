PSG - Christophe Galtier : "Renato Sanches ? Un joueur avec des qualités que d'autres n'ont pas"

Deux jours avant la reprise de la L1, l'entraîneur du PSG est revenu sur l'arrivée du Portugais, au profil "explosif et percutant".

Ce système à trois défenseurs centraux vous permet-il de mieux faire face aux équipes regroupées ?

On ne peut avoir le sentiment que lorsque qu’on joue à trois ou cinq c’est un système défensif. C’est le contraire avec des pistons haut et plus de joueurs à l’intérieur du jeu ou dans la surface adverse. On s’aperçoit qu’au très haut niveau beaucoup d’équipes jouent dans ce système-là. Il permet d’attaquer en nombre et d’avoir de l’équilibre pour éviter ces fameuses transitions. Ce système avec différentes animations peut aussi permettre d’éviter les transitions adverses et d’avoir de bonne sorties de balles.

"Quand vous avez un partenaire qui fait l’effort cela devient contagieux"

Vous allez retrouver Mbappé, comment trouver un équilibre avec les trois devant ?

On est tous très contents de retrouver Kylian. Je crois qu’il est heureux de retrouver la compétition surtout qu'il n'a pas beaucoup joué en préparation. Trouver cet équilibre, c’est d’abord une envie collective et une responsabilité individuelle. Il y a des périodes dans des matchs où l'équipe n’a pas pris l’ascendant sur l’adversaire et on doit être attentif à ne pas donner l'opportunité à l’adversaire de ne pas nous courir de long en large et trop longtemps. Quand vous avez un partenaire qui fait l’effort cela devient contagieux et donne l’envie aux autres de faire l’effort. Il faut aussi accepter que sur certaines périodes du match un attaquant ou un piston ait du mal à revenir. Il peut arriver que ceux qui sont au premier pressing passent au travers et on doit gagner le plus de temps pour permettre le replacement.



Quelle est votre plus grosse satisfaction au cours de ce premier mois de préparation ?

Le sérieux, l’état d’esprit. Le groupe a été sérieux. L’état d’esprit a été bon, les joueurs ont été très disponible dans les séances d’entraînement, à la fois concentrés et ont participé à la préparation des matchs, à ce système que je souhaitais mettre en place, de l’échange, du travail vidéo, des corrections, et ont aussi eux des idées à faire valoir et dans ce sens-là ça a été intéressant . La quasi-totalité de l’effectif a fait l’intégralité des séances.



Que va apporter un joueur comme Renato Sanches et pourquoi l'avoir recruté ?

C’est un joueur avec des qualités que d’autres dans l'effectif n’ont pas. Marco et Vitinha sont différents, lui est très explosif et percutant. Il y avait cette opportunité-là sur le marché français. C’est un joueur de haut niveau qui a peu joué durant les matchs de prépa et il va être en retard. C’est un joueur qui peut aussi casser les lignes et rattraper quelques coups sur le plan défensif.

"J'ai une grande mission"



Êtes-vous pressé de rentrer dans cette Ligue 1 ?

Evidemment, on est toujours pressé, on fait ce métier-là pour être dans la compétition. Là, on veut entrer du mieux possible dans ce championnat. Ce n'est pas de l'excitation mais de l'envie. Et surtout quand le PSG se déplace, les stades sont pleins et il y a une forme d’adversité que j'ai envie de découvrir.



Beaucoup de coach français se sont dits content pour vous, cette reconnaissance doit vous faire plaisir ?

Cela fait plaisir. Je fais en sorte d'être très solidaire avec mes collègues. Souvent, quand un de mes collègues est difficulté ou qu'il quitte son poste, il reçoit un message de ma part. Mais je ne suis pas l’ambassadeur des entraîneurs français, je l'ai déjà dit. J’ai une grande mission, je l’accepte avec plaisir. Je reçois avec plaisir les compliments et les marques de soutien mais quand je joue contre eux ils ont envie de me battre.

"On attend encore trois recrues"



Comment vous appuyer vous sur un joueur comme Sergio Ramos ?

Sergio fait partie des cadres du vestiaire. J’ai pour habitude que ce type de joueurs apporte l’exigence du très haut niveau, qu’ils jouent ou pas. On ne peut avoir sa carrière sans être exemplaire, exigeant et très pro. Il fait automatiquement partie des cadres. Il m’est arrivé dans différents clubs que des cadres ne jouent pas, du fait de la concurrence, mais je m’appuie toujours sur ce profil de joueurs avec un parcours extraordinaire, leur vécu, et ce qu’ils doivent amener en termes de professionnalisme aux uns, aux autres et à moi, avec leur vécu que je n’ai pas et m’amener des réponses à des questions que je peux me poser. Sergio a fait une préparation complète, n’a manqué aucune séance d’entraînement, il est bien, il travaille. Il a eu un choc sur le quadriceps lors du Trophée des champions, je lui ai demandé deux fois s’il était capable de finir et comme c’est un grand compétiteur, il a tenu à finir même s’il avait mal. Pour montrer qu’il est prêt à être performant et disponible.



Le mercato se termine à la fin du mois, combien de recrues attendez-vous encore ?

On attend encore trois joueurs ! Le mercato est difficile mais je sais que Luis et le président travaillent beaucoup. On n’est pas là pour empiler les joueurs mais je veux que les joueurs soient proches les uns des autres en terme de niveau pour qu'il y ait une concurrence.