PSG, Christophe Galtier : "Il n'y a pas de malaise dans le vestiaire"

Avant la rencontre face à Lille, l'entraîneur du PSG a dédramatisé le "penalty gate" et a répondu à de nombreuses questions concernant le mercato.

Est-ce que samedi dernier on a assisté à épiphénomène entre Mbappé et Neymar ou est-ce symbolique d'un malaise plus profond entre les deux joueurs ?

Il n'y a aucun malaise. C'est un épiphénomène. On s'est rapidement vu pour aplanir tout cela et se dire ce que l'on avait à dire entre nous. C'est pour ça qu'il n'y a aucun malaise. Je vous dis sincèrement que l'on a eu une très bonne semaine pour préparer le match face à Lille. J'ai apprécié toutes les séances de cette semaine. Cet épiphénomène a disparu dès le lendemain du match.

"L'intensité doit être là mais avec une maîtrise"

La hiérarchie des coups de pieds arrêtés est évolutive de match en match ?

La hiérarchie ne peut qu'être évolutive parce que cela dépend de qui est sur le terrain. Kylian était tireur numéro sur ce match contre Montpellier. Neymar tireur numéro deux. Il y a l'interprétation quand on donne un ordre deuxième penalty dans un même match. Il ne s'est rien passé sur ce penalty, il y a eu une discussion et Neymar se sentait bien. Kylian a ensuite laissé tirer Neymar.

Vitinha sera suspendu à Monaco, c'est un secteur où Marco Verratti a tendance aussi à être suspendu, est-ce que c'est un sujet de discussion avec les joueurs ? Ne pas confondre intensité et agressivité, c'est un axe de progression ?

C'est un sujet bien évidemment parce que se faire suspendre pour une erreur stupide de contestation. Cela pénalise le joueur et aussi l'équipe. Nous allons enchaîner à partir de fin août, il est indispensable que nos joueurs soient concentrés sur le jeu. L'intensité doit être là mais avec une maîtrise. J'en parle aux joueurs concernés. Marco il est comme ça, on ne va pas le changer mais il me semble à l'écoute. Mais on n'est pas à l'abri d'un débordement. Je dis à mes joueurs que l'on commence à onze et que l'on doit finir à onze.

Vitinha-Verratti c'est votre paire de récupérateur depuis le début de saison, qu'est-ce qui vous plaît dans ce duo ?

Marco a l'expérience du très haut niveau. C'est quelqu'un de très intelligent dans son placement avec une grande qualité technique. Il a une grande connexion avec les joueurs devant lui. Viti' est un jeune joueur qui vient d'arriver et se porte plus vers l'avant. Je travaille cette paire, il y en aura une autre. Il va y avoir des profils différents. Les gens peuvent penser qu'il manquera de densité athlétique dans les grands matches mais l'important c'est l'utilisation du ballon.

"Ce n'est pas facile d'intégrer un nouveau joueur"

Depuis le début de saison, la relation est parfaite entre Messi et Neymar. C'est facile d'intégrer Kylian Mbappé à ce duo et que ça devienne un trio ?

C'était un trio la saison dernière. Si on a vu un duo cette saison c'est parce que Kylian était absent. Ce trio a été très efficace la saison dernière. Ils se recherchent tout le temps à l'entraînement. A mes yeux, c'est un vrai trio et non une paire Messi-Neymar. Si c'est facile d'intégrer Kylian Mbappé ? Oui ça l'est.

Quels sont les critères pour désigner les tireurs de penalty ? Peut-on imaginer voir Messi en numéro 1 ?

Il peut y avoir Messi et Ramos aussi comme tireur, puisque c'est un très bon tireur de penalty. Il y a la préparation du match qui doit être respecté. C'est très important pour nos attaquants de se créer des situations, de marquer des buts, non pas pour les statistiques, mais pour la confiance. Après, il y a la situation de match et l'entraîneur est très loin. C'est aux joueurs d'être intelligents en fonction de la situation de faire un cadeau à un partenaire ou de s'effacer pour lui donner de la confiance.

Vous attendiez trois recrues, vous avez des discussions avec Antero Henrique à ce sujet ?

J'ai dit qu'on attendait des recrues. Pourquoi ne parler que d'Antero. Les décisions sont prises par le président, Luis Campos et moi. Cela se passe bien. On a identifié les besoins avec notre calendrier chargé car on va jouer tous les trois jours de fin août au 13 novembre. Il y a la réalité du marché, le commercial et économique. On a beaucoup de joueurs sous contrat et Antero Henrique on compte sur lui pour vendre ces joueurs. Mais il y a un décalage entre l'aspect sportif où on est pressé et l'aspect économique. On va devoir enchaîner tous les trois jours et ce n'est pas facile d'intégrer un nouveau joueur au niveau des automatismes. Cela nous pénalise sportivement que les recrues voulues ne soient pas encore là.

"Neymar n'est pas en stand-by"

Après un mois à la tête du PSG, votre regard a changé par rapport à votre effectif et les manques ciblés au préalable ? Les profils que vous ciblez doivent avoir une forte capacité à la lecture du jeu pour s'adapter à votre philosophie ?

Les joueurs ont été identifiés, pas seulement les profils. On sait quels joueurs on souhaite voir venir. On veut récupérer le ballon le plus haut possible et cela demande beaucoup d'énergie. Dans l'enchaînement des matches, il nous faut un effectif avec la meilleure qualité possible pour jouer tous les trois jours sans que la rotation ne pénalise cette capacité à défendre en avançant. Il faut de la qualité technique aussi car le PSG joue souvent face à des blocs bas. Il faut vraiment une grande relation technique entre les uns et les autres.

C'est réducteur de dire que Lille est un premier gros test cette saison ?

Lille a changé d'entraîneur. L'équipe presse bien, elle essaye de récupérer le plus tôt possible le ballon, elle a de la qualité sur le plan offensif. Il faudra être juste dans nos sorties de balle, être très précis. Un des premiers gros tests ? Ce serait réducteur de dire que c'est un test pour nos trois adversaires précédents, je compte le Trophée des champions. On va jouer dans un stade plein. Lille a fait un beau parcours en C1 la saison dernière et a l'expérience de ces grands matchs. Ce sera au niveau de l'intensité et des efforts à fournir un test plus important que les deux matches précédents.

On est à douze jours de la cloture du mercato, tu peux assurer que Neymar va rester au PSG ?

Il y a toujours des surprises, je n'ai pas entendu Neymar demandé à partir. Je le vois tous les jours s'entraîner, il est performant, je n'ai pas l'impression de voir un joueur en stand-by, mais un mercato c'est un mercato.