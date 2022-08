PSG - Christophe Galtier : "Des joueurs attendent pour nous rejoindre"

Avant le choc face à Monaco, l'entraîneur du PSG est revenu sur le tirage au sort de la C1, la possible titularisation de Renato et le mercato.

Quelle est votre avis sur la Juventus que vous aller jouer en Ligue des champions ?

Concernant le tirage de la Ligue des champions, la Juventus est un très grand club, ancien vainqueur, finaliste il n'y a pas très longtemps. On va jouer un habitué de cette compétition, dans un stade où il y a une très grosse ambiance. Je ne peux pas vous répondre sur l'état de forme de la Juventus, je suis concentré sur mon équipe et le tirage au sort n'a eu lieu qu'hier soir et comme c'est un club habitué on sait qu'il y un décalage entre la vérité du championnat et celle de la Ligue des champions. Bien évidemment qu'il y a trois anciens parisiens actuellement à la Juventus. Di Maria qui a écrit de belles pages de l'histoire du club, Rabiot formé ici, et Kean qui a joué au PSG. C'est aussi officiel pour Milik, un attaquant qui évoluait en Ligue 1. Je ne sais pas à quel moment on va jouer la Juventus. Encore une fois, la Ligue des champions permet souvent aux joueurs de changer de visage. Paredes aujourd'hui rien n'est fait, on s'appuie sur lui. Je sais qu'il y a beaucoup d'échanges entre les deux clubs, entre le joueur et la Juventus et c'est normal.

"J'ai trois possibilités pour remplacer Vitinha"

Keylor Navas est proche de Naples vous pouvez nous donner des indications ?

Keylor Navas est un joueur du PSG, il était blessé la semaine dernière. Il s'est entraîné normalement cette semaine et sera dans le groupe.

Et quid de Skriniar ? Allez-vous le recruter ?

Concernant, Skriniar, je n'ai aucun commentaire à faire.

Avec la suspension de Vitinha, on devrait voir une titularisation de Renato Sanches. Avez-vous noté une progression du côté mental et physique depuis son arrivée au PSG ?

Je ferai mon choix demain pour remplacer Vitinha. J'ai trois possibilités. Il y a Renato mais aussi Danilo et Leandro Paredes. J'ai déjà une idée sur laquelle je vais m'orienter. Le transfert de Renato a été long, sa préparation a été tronquée. Il n'a pas fait les matches de préparation donc sa charge de travail a été inférieure à ce que l'on a pu faire de notre côté. Il me semble relâché, bien intégré. Il a retrouvé ici certains compatriotes, des gens avec qui il a l'habitude de travailler. Sa fragilité musculaire ? A partir du moment où il est en confiance, où il est relâché, je suis persuadé que cela va générer moins de stress et de blessure.

"Faire un turnover avant qu'il y ait des blessures"

Vous avez insisté sur l'importance du turnover dans les prochaines semaines, vous allez le faire dès Monaco où vous allez attendre de jouer tous les trois jours ?

Je vais faire en sorte de ne pas attendre que les joueurs soient trop fatigués ou qu'il y ait une blessure. Nous entamons un cycle de 21 jours avec sept matches, on va jouer tous les trois jours, avec des objectifs très élevés. J'ai un effectif de qualité et évidemment je vais m'appuyer dessus. Il est indispensable que des joueurs sortent en cours de matches, que d'autres puissent démarrer des matches pour garder une fraîcheur et une lucidité. Quant à savoir est-ce que la rotation va débuter dès le match contre Monaco, ce qui est sûr c'est qu'il faudra injecter du sang neuf plus tôt dans la rencontre que lors des matches précédents.

Le match le moins abouti c'est contre Montpellier au Parc. C'est dû au hasard ou il y a une pression supplémentaire avec les supporters ? Vous sentez que c'est un enjeu pour les joueurs de retrouver une communion, un lien avec le public ?

Par rapport au match de Montpellier (5-2), je pense pas que ce soit lié au Parc. On a eu un bel accueil, beaucoup d'encouragement, c'était très agréable. Au Parc, les équipes viennent avec des blocs plus bas, plus difficiles à contourner, les premières situations favorables ont mis du temps à arriver mais si on avait marqué plus tôt ça aurait été différent. Il n'y a pas d'appréhension chez mes joueurs. Il n'y a pas un sentiment de garder des distances avec notre public. Il y a une réelle envie de faire une grosse saison et de donner du plaisir aux uns et aux autres. Il y avait peut-être aussi des réglages à faire face à Montpellier, c'était le retour de Kylian et ça s'est fait en cours de match, ça s'est bien fait.

"Cela va bouger durant les derniers jours du mercato"

Qu'est-ce que vous pensez du tirage de la Ligue des champions ? Vous avez le sentiment de vous en être bien tiré comme certains observateurs l'avancent ?

C'est difficile de parler de niveau, les championnats viennent de commencer, on n'a pas vu beaucoup de mach. Au Benfica, c'est un habitué de la Ligue des champions, c'est un environnement propice à la folie, un stade où il peut se passer beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de Portugais et ils sont très contents d'aller à Lisbonne. Il y a des gros beaucoup plus difficiles, mais c'est une compétition qui transcende les équipes, les joueurs et les publics, et ce serait réducteur et déplacer de dire que le PSG est favori de ce groupe.

Avec l'effectif actuel et la Ligue des champions, votre groupe est-il suffisamment étoffé ? Et sinon comment comptez-vous incorporez les nouveaux joueurs dans votre effectif ?

Cela va beaucoup bouger durant les derniers jours du mercato. Des joueurs sont en instance de départ, d'autres attendent pour nous rejoindre. On verra bien comment ça va finir. On a identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutés, mais est-ce que ce sera fait ou pas, je ne sais pas. Plus tard ça arrive, plus tard ça sera difficile à les intégrer. Bien évidemment que les joueurs recrutés sont des joueurs de haut niveau qui auront des capacités pour s'intégrer, mais le plus tôt est le mieux. On est encore dans l'incertitude, mais on est pas le seul grand club à être dans ce cas-là. Il faut s'adapter et faire en sorte d'avoir le meilleur effectif possible pour être performant sur toutes les compétitions.

"Neymar fait un début de saison extraordinaire"

Comment vous vous sentez à l'approche de la C1 ?

J'ai entendu que c'était un groupe inédit, une nouvelle page dans l'histoire du PSG. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle page c'est un nouveau livre. Je suis très motivé, très déterminé, très concentré. Je fais en sorte que l'ensemble du staff soit très concentré sur l'enchaînement des matches. Quand on est au PSG, on connaît l'exposition, la pression sur ces matches là, je ne la sens pas encore mais je sais qu'elle va arriver. Je suis impatient de démarrer cette compétition et de vivre ces grandes soirées.

Vous pensez que Neymar a retrouvé son meilleur niveau ou qu'il peut faire mieux encore ?

Neymar fait un début de saison extraordinaire, il est à la fois buteur et passeur. J'ai lu que le record de passes décisives en France est de 18. Est-ce qu'il peut atteindre cet objectif là ? Est-ce un objectif pour lui? Je ne sais pas. Mais c'est un joueur capable d'être décisif face au gardien, mais aussi très altruiste. Il peut jouer pour ses partenaires et faire en sorte que si son coéquipier est mieux placé que lui, faire le geste juste à ce moment-là.

Est-ce que l'intégration de Renato Sanches se passe bien ? Et est-ce que vous le voyez davantage complémentaire à Verratti que Vitinha ?

L'intégration de Renato se passe très bien, il connaît la France depuis trois ou quatre saisons. Il n'a eu aucun problème à s'intégrer et à se connecter avec les autres dans le vestiaire et sur le terrain. Est-il du même registre que Vitinha ? Je pense que la paire avec Verratti peut être très intéressante, avec des caractéristiques différentes entre Vitinha et Renato, qui est un joueur plus puissant, capable de casser des lignes et d'apporter plus de densité à la récupération. Il y aura d'autres paires et parfois des triplettes qui peuvent être performantes.