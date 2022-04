PSG - Ceara : "Mon plus grand regret ? Avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé"

A l'approche du deuxième Classico de la saison ce dimanche soir, c'est l'heure de replonger dans les souvenirs et l'histoire des deux clubs. Cette fois, c'est Marcos Ceara qui évoque les moments marquants de ses cinq saisons dans la capitale (2007-2012).

"J'aurais peut-être mérité plus de reconnaissance"

Le latéral brésilien, titulaire du poste avant la prise de pouvoir de Christophe Jallet sous les ordres de Carlo Ancelotti, estime ne pas avoir toujours été estimé à sa juste valeur en France, comme au Brésil.

"Je n'ai jamais exploité mon image, jamais eu d'attaché de presse par exemple. Ce n'était pas mon style. Je crois que ça m'a desservi d'une certaine façon", confie-t-il dans une interview à L'Equipe.

"J'étais concentré sur le terrain, pas sur le marketing. J'aurais peut-être mérité une plus grande reconnaissance, surtout au Brésil, où j'ai longtemps espéré une convocation.

"Mais il y avait de la concurrence avec Cafu, Maicon, Daniel Alves... J'ai été pré-convoqué une fois par Dunga (en 2007), mais je me suis blessé à la cheville."

"Leonardo n'a pas été honnête"

L'Auriverde garde notamment en travers de la gorge son départ de Paris, un an à peine après l'arrivée des Qataris à la tête du club, synonymes de forte hausse dans les ambitions du club.

"Mon plus grand regret ? D'avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé (en 2011). J'étais capitaine du PSG et Leonardo m'avait téléphoné pour me prévenir de l'arrivée d'Ancelotti et me dire qu'il comptait sur moi pour ce projet", rejoue-t-il presque dix ans plus tard.

"Mais il n'a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon. Je le regrette car j'aurais pu contribuer à ce changement de mentalité. J'étais prêt, j'avais envie. J'aurais progressé en jouant avec des joueurs plus professionnels, plus performants... J'ai refusé une proposition de Saint-Étienne et je suis rentré au Brésil."

Il sera d'ailleurs champion deux fois avec Cruzeiro les saisons suivantes, en 2013 puis 2014.

L'intéressé n'en garde pas moins de bons souvenirs à Paris, notamment son but lors du nul fou contre Lyon, lors de la saison 2011-2012 (4-4).

"C'était le jour de l'anniversaire de ma fille, le 25 février 2012. C'était aussi mon dernier avec le PSG, je savais que j'allais devoir faire mes valises, donc c'était assez émouvant pour moi", se souvient-il.

Cruzeiro 2013 et 2014