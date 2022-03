A l’issue de la saison en cours va certainement se poser la question de l’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Et si tel est le cas, la direction du club francilien réfléchira probablement à deux fois avant d’éventuellement congédier l’entraineur argentin et ses assistants.

Un limogeage de Pochettino coutera cher au PSG

Le cout d’un licenciement du staff technique lui reviendrait cher. Très cher même. Selon les révélations faites par L’Equipe, dans son édition de mardi, Nasser Al-Khelaifi va devoir se délester de 20M€ pour opérer ce nouveau changement au niveau de la barre technique.

Les indemnités de Pochettino pour sa dernière année de contrat s’élèvent à 15M€. Et ses quatre adjoints se partageront un pactole de 5M€. Surprenant ? Pas tant que cela, quand on sait que Jésus Pérez, son premier bras droit, touche 80000€ brut chaque mois. Miguel D’Agostino et Toni Jimenez perçoivent eux 50000€, tandis que Sébastiano Pochettino, le fils de Mauricio, a droit à 20000€ mensuels.

Le contrat de Pochettino à Paris s’étire donc jusqu’en 2023. Il s’était engagé jusqu’en 2022 à son arrivée, mais avec une option pour une année supplémentaire. Une option qui avait été activée dès le début de la saison suivante. A ce moment-là, « Poche » était en position de force, car convoité par quelques grands clubs européens. Aujourd’hui, et au regard de la tournure qu’a prise la campagne 2021/2022, le board parisien doit certainement regretter cet empressement. Pour rappel, il y a dix-huit mois à peine, il avait déjà payé entre 7 et 8M€ à Thomas Tuchel pour rompre leur collaboration de manière unilatérale. Et en 2018, Laurent Blanc était parti avec 22M€ dans sa besace.

L'article continue ci-dessous

Concernant le principal intéressé, il est forcément serein. Soit il est remercié, en empochant un joli chèque, soit il continue dans ses fonctions et ça ne serait pas pour lui déplaire si l’on juge les propos qu’il avait tenus samedi dernier en conférence de presse.

Pochettino parmi les coaches les mieux payés en Europe

A noter que Mauricio Pochettino est de loin le coach le mieux payé du championnat français. Il touche presque trois fois le salaire de ses deux poursuivants dans ce classement, en l’occurrence Jorge Sampaoli et Christophe Galtier. Le duo émarge à 330000€ mensuels chacun.

Il serait aussi le premier en Allemagne, vu qu’en Bundesliga le coach le mieux payé, en la personne de Julian Nagelsmann, ne touche que 666000€. En revanche, il est encore loin de son compatriote Diego Simeone, rémunéré à hauteur de 3,33M€ chaque mois et qui est le numéro 1 en Europe et dans le monde.