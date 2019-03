PSG, Cavani remplaçant contre Manchester United ?

L'attaquant uruguayen pourrait figurer dans le groupe du PSG pour le match de Ligue des Champions contre Manchester United.

Mercredi soir, en 8es de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG reçoit Manchester United. Un match capital pour les Franciliens, et qui pourrait voir Edinson Cavani effectuer son grand retour à la compétition. Selon L'Equipe, "El Matador" postule à une place dans le groupe pour ce rendez-vous continental.

Cavani se remet doucement mais sûrement de la blessure à la hanche qu'il avait contractée le 9 février dernier face à Bordeaux. Il n'est pas encore d'attaque pour jouer un match entier, mais il serait en mesure de disputer quelques minutes.

Le retour de l'international uruguayen était déjà espéré pour le week-end dernier à l'occasion du match de championnat contre Caen. Finalement, l'entraineur Thomas Tuchel a préféré ne prendre aucun risque avec lui. On peut supposer que la situation a évolué en l'espace de trois jours, même si on peut estimer que le technicien allemand fera encore preuve de prudence avec son avant-centre numéro un et qu'il ne fera appel à ses services que si les circonstances du match l'y obligent.

Neymar sera présent dans les tribunes du Parc

Si le retour de Cavani se confirme, il ne restera plus aucun parisien à l'infirmerie, à l'exception de Neymar. Ce dernier continue de soigner son pied au Brésil. L'ex-Barcelonais est attendu pour rentrer en France dans les prochaines heures. Mercredi, il devrait être présent au Parc des Princes afin de soutenir ses coéquipiers.

À noter qu'un entrainement collectif est prévu ce lundi après-midi au Camp des Loges. Une séance à l'issue de laquelle Tuchel pourrait être un peu plus fixé concernant le onze qu'il alignera contre les Mancuniens. Samedi, à l'issue de la victoire face à Caen (2-1), il avait reconnu ne pas l'avoir encore complètement en tête.