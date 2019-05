PSG, Cavani avait perdu le sommeil après la "Remontada" du Barça

La fameuse "remontada" infligée par le Barça au PSG en Ligue des champions avait fait beaucoup de mal aux supporters, mais aussi aux joueurs.

L'incroyable élimination contre (1-3, 2-0 à l'aller) cette saison était cruelle pour le PSG, mais reste encore loin de la "remontada" du Barça dans l'échelle de douleur des supporters du PSG.

Pour rappel, le 8 mars 2017, le PSG avait chuté de manière tout à fait inattendue au Camp Nou (1-6) après s'être largement imposé au Parc des Princes 4-0 au match aller. Un mauvais rêve pour les fans du club francilien. Idem pour Edinson Cavani, pour lequel on peut littéralement parler de cauchemar.

« Ce match [...] m'a beaucoup touché. Personne n'imaginait ce qui s'est passé. J'ai commencé à ne plus pouvoir dormir. Je passais mon temps à lire. Et puis j'ai commencé à m'inquiéter, car j'arrivais à l'entraînement sans avoir fermé l'oeil de la nuit. Le médecin m'a rassuré et m'a prescrit un médicament pour m'aider à dormir. Petit à petit, je suis parvenu à trouver le sommeil. », s'est douloureusement remémoré El Matador dans une interview à ESPN.

Cavani fait aussi l'actualité sur la question relative à son avenir au PSG, qui semble par ailleurs assez incertain. "Il faut respecter mon contrat. Je veux finir mon contrat ici. Après, on verra. Je veux rester ici, j'aime bien le club, la ville et ma vie ici. Après le football, cela ne dépend pas que de toi. Il y a aussi les dirigeants. Moi je veux rester ici jusqu'à la fin de mon contrat"., a-t-il récemment confié au micro de Canal+.

Du point de vue de son futur, Cavani ne peut donc pas encore dormir tranquille...