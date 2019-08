PSG, Caïazzo conquis par le retour de Leonardo : "Il est plus important que Neymar"

Le dirigeant de l'AS Saint-Etienne a encensé le directeur sportif du PSG et considère qu'il est le coeur du projet du club de la capitale.

Si Neymar risque fortement de quitter le cet été, le club de la capitale a tout de même réalisé un accomplissement important pour son projet : faire revenir Leonardo. Tête pensante du PSG version QSI dès l'arrivée des investisseurs qataris, le Brésilien avait quitté son poste de directeur sportif en 2013 mais il avait tout de même réalisé de très belles choses au Paris Saint-Germain en faisant venir plusieurs grands joueurs dont Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani ou encore Marco Verratti.

Le retour de Leonardo en lieu et place d'Antero Henrique est vu comme une bénédiction par les observateurs du club de la capitale et du championnat de . Et malgré la difficulté concernant le dossier Neymar, le directeur sportif brésilien parvient à garder la face, son contrôle, et n'entend pas faciliter le départ de son compatriote tant que le Paris Saint-Germain n'aura pas la contrepartie suffisante pour le céder au Barça ou au .

Dans une interview accordée à L'Equipe, le président du syndicat Première Ligue et dirigeant de l'AS Saint-Etienne a estimé que Leonardo était plus important que Neymar pour le PSG : "Personne ne connaît la stratégie, je ne suis pas dans les petits papiers du club... Mais Leonardo sait ce qu’il fait et il est capable de construire un PSG finaliste de la . Le vrai sujet, ce n’est pas Neymar mais le retour de Leonardo. Il est plus important dans le dispositif".

Bernard Caïazzo considère que Neymar n'a pas eu un si grand impact économique sur la : "Avec Neymar, il y a une force marketing et économique derrière lui, c'est incontestable. Mais pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle s'accompagne de performances de très haut niveau. Vous pouvez avoir quatre Neymar : tant que le PSG ne sera pas dans le dernier carré de la Ligue des champions, cela ne pourra pas évoluer".

"Je n'ai pas vu non plus des montants colossaux de droits internationaux venus du se déverser sur notre championnat depuis son arrivée. Pour les droits télé internationaux, on a une sacrée remontée à faire. Cela représente quatre ou cinq ans de travail, donc l'influence de Neymar par rapport à cela... Si vous voulez booster l'international, il faudrait a minima une demi-finale de Ligue des champions disputée par le PSG. C'est plus important que les stars", a conclu Bernard Caïazzo.