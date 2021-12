PSG-Bruges : Dernier entraînement sans Kimpembe mais avec Ramos et Herrera

Un match sans enjeu vraiment ? Mardi soir face à Bruges, le PSG n'a aucune obligation comptable. Deuxième de son groupe derrière Manchester City, Paris est assuré d'être qualifié après une phase de poule pas si convaincante que cela.

Pour terminer de la meilleure des façons et continuer à développer les automatismes de ses titulaires, Mauricio Pochettino va-t-il aligner ses joueurs majeurs ? A la veille de la rencontre, l'entraîneur parisien dispose d'un groupe presque au complet, puisque Neymar est à l'infirmerie jusqu'à fin janvier, tout comme Draxler qui pourrait revenir à la fin du mois.

Le retour des Espagnols

Absents contre Lens, samedi soir (1-1), les Espagnols Ander Herrera et Sergio Ramos ont repris l'entraînement dimanche et retrouvé leurs partenaires ce lundi. Les deux ont d'ailleurs effectué leur entraînement: Verratti, Di Maria, Paredes, Messi et Icardi.

Un absent majeur était tout de même à noter. Presnel Kimpembe ne faisait pas partie des 18 joueurs présents à l'entraînement, tout comme Dagba et Bernat, qui n'est pas qualifié pour la Ligue des champions.

Sorti avant la fin du match mercredi dernier face à Nice, le Français ressentait une petite gêne musculaire qui ne l'avait pas empêché de participer à la rencontre à Lens lors de laquelle, il a été assez intéressant.

Quatre gardiens étaient présents : Navas, Donnarumma, Letellier, Randriamamy. Rico n'étant pas qualifié pour la C1. Denis Franchi, qui s'entraîne régulièrement avec le groupe pro, sera lui avec les U19 pour le match décisif en Youth League.