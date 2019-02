PSG-Bordeaux : tout savoir sur la rencontre

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre PSG-Bordeaux, pour le compte de la 24è journée de Ligue 1.

La rencontre entre le PSG et Bordeaux comptant pour la 24è journée de Ligue 1 aura des airs de répétition juste avant le match aller de Ligue des Champions, à Manchester. Après avoir enregistré leur première défaite à Lyon (2-1) , en championnat, puis subi un match de Coupe de France, face à Villefranche, avec prolongation, l'heure est aux Parisiens de se remobiliser avant la grande échéance européenne.

Les blessés

La mauvaise nouvelle, que tout le PSG a dû digérer, est l'absence de Neymar et ce pour encore 9 semaines. La bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, juste avant le déplacement à Old Trafford, c'est de pouvoir récupérer Marco Verratti. L'Italien, qui a légèrement rechuté lors d'un entrainement avant la rencontre face à Villefranche, a terminé l'entrainement collectif ce jeudi et a pris part à celui de ce vendredi, avec ses coéquipiers. Même si ce dernier ne pourra pas jouer l'intégralité de la rencontre, un peu de rythme avant la Ligue des Champions ne lui fera pas de mal. Autre bonne nouvelle, Layvin Kurzawa est également disponible.



Sur quelles chaînes est diffusé la rencontre

La rencontre qui opposera le Paris Saint-Germain et Bordeaux sera à suivre sur Canal +. Le match aura lieu au Parc des Princes ce samedi 9 février, à 17 heures.

Les meilleurs statistiques Opta

=> Paris n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches face à Bordeaux en Ligue 1 (8 victoires, 6 nuls), c’était le 15 mars 2015 (2-3)

=> Auteur d’un match nul 2-2 à domicile le 2 décembre dernier, Bordeaux a l’occasion de devenir la 1ère équipe à rester invaincue en championnat contre Paris sur une même saison depuis Monaco, Nice et Toulouse en 2016/17 (1 victoire, 1 nul)

=> Paris (11/11) est, avec le Borussia Mönchengladbach (9/9), l’une des 2 seules équipes du Top 5 Européen à afficher 100% de victoires à domicile en championnat cette saison

=> Angel Di Maria est impliqué dans 4 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives) après n’avoir été impliqué dans aucun lors de ses 6 précédents. Il est d’ailleurs impliqué dans 3 des 5 derniers buts de Paris en Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive)

=> Julian Draxler est impliqué sur 3 buts face à Bordeaux en Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives), aucune autre équipe ne lui réussit davantage dans l’élite (à égalité avec Angers et Rennes), lui qui est impliqué dans 3 des 5 derniers buts de Paris face à Bordeaux en Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives)