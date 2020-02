PSG-Bordeaux (4-3), Marquinhos, Koscielny et toutes les réactions d'après-match

Le PSG s'est imposé dans la douleur ce dimanche contre Bordeaux (4-3). Retrouvez toutes les réactions après le coup de sifflet final.

Marquinhos (au micro de Canal+) : "Je pense que cette victoire n'est pas rassurante mais c'est une victoire quand même. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux, c'était une semaine intense et ça s'est vu dans ce match. On a une semaine complète de travail, c'est le moment de calmer les choses.

"Les buts encaissés ? D'un côté, on est vraiment très forts offensivement, mais de l'autre on encaisse beaucoup de buts. En tant que défenseurs on doit vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux et ça passe par le collectif. Dans ce match, ça a été surtout sur des coups de pied arrêtés. Il faut vraiment travailler mieux collectivement.

"S'il nous tarde d'être à Dortmund ? On a quand même trois matches encore, bien sûr qu'on veut jouer ce match mais il ne faut pas qu'on y pense avant qu'il arrive. Il faut penser jour par jour et arriver pour ce match dans les meilleures conditions."

Thomas Tuchel (au micro de Canal+) : "La victoire ? C'est le plus important maintenant parce qu'il y a des choses à améliorer c'est clair, mais ce sont des humains. Ils manquent un peu de confiance après une défaite importante. C'est comme ça, on peut observer que pour beaucoup d'équipes en Europe après une défaite c'est toujours un peu compliqué de retrouver l'esprit et de la confiance. Avec une victoire, c'est plus facile pour cette semaine parce qu'on peut l'utiliser pour l'entraînement.

"Cavani ? Il a mérité (l'hommage) de nos supporters c'est clair, 200 buts c'est magnifique."

Laurent Koscielny (au micro de Canal+) : "On a la balle du 3-2, je pense que c'est un tournant dans le match. On savait qu'ils allaient avoir une réaction par rapport à la semaine dernière. Par moments, on a su ressortir, se créer des occasions. Encaisser autant de buts c'est dommage mais l'état d'esprit a été bon.

"On travaille beaucoup sur la tactique et cela demande du temps pour emmagasiner. Il faut continuer. Le plus important, ce sont les matches à venir face aux équipes qui sont devant nous."