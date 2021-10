PSG : Bientôt un tatouage du logo de l'AC Milan pour Donnarumma ?

Le gardien de l'Italie a beau avoir quitté l'AC Milan cet été, il assure que le club rossonero occupe une place à part dans son cœur.

Gianluigi Donnarumma a reçu un accueil glacial lors de son retour à San Siro, mais le gardien de but international italien a juré de faire réaliser un tatouage de l'AC Milan.

Le joueur de 22 ans a terni sa réputation aux yeux de nombreux supporters des Rossoneri en quittant le club comme agent libre cet été. Il s'est engagé avec le Paris Saint-Germain, géant de la Ligue 1, mais a retrouvé son environnement familier le 6 octobre lors d'un match de demi-finale de la Ligue des Nations avec l'Italie, vainqueur de l'Euro 2020, contre l'Espagne.

Donnarumma a été la cible des supporters tout au long de la défaite 2-1 de la Squadra Azzurra contre l'Espagne. Ses moindres gestes ont été raillés, et les ponts se sont clairement rompus entre un produit de l'académie de Milan et une base de fans qui l'idolâtrait autrefois.

Donnarumma tient cependant à souligner que les Rossoneri occupent une place particulière dans son cœur. Lors de son passage à l'émission Le Lene, le gardien de but géant a laissé imprimer un écusson du Milan sur son bras.

A la fin d'une interview, le journaliste lui a demandé : "Quand vous arrivez à Paris, vous allez chez un tatoueur et vous le rendez permanent ?" Donnarumma a répondu : "On verra, on verra... Ok, d'accord alors !"

Il a ajouté sur une relation tendue avec les supporters de Milan : "Je les aimerai toujours. J'aurai toujours un cœur de Rossonero.

"Il y a un peu de déception avec les sifflets. J'ai passé huit ans à Milan et c'est toujours une émotion de revenir à San Siro. J'ai grandi ici et je reste un supporter du club. On n'oublie pas huit ans comme ça... J'espère être mieux accueilli la prochaine fois."

Donnarumma est sorti du système de formation du Milan pour faire ses débuts en équipe nationale à seulement 16 ans. Il s'est rapidement imposé comme le numéro 1 des Rossoneri et a disputé 251 matches pour le club en six saisons.

Cependant, des questions sont régulièrement posées sur son avenir et il choisit finalement de ne pas signer de prolongation à l'expiration de son dernier contrat à San Siro. Il a été accusé d'être motivé par l'argent, après avoir rejoint le PSG, mais il assure que ce n'est pas le cas.