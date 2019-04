PSG - Bernat : "Neymar ? J'espère qu'il va rester très longtemps"

Devenu titulaire après un temps d'adaptation pour sa première saison au PSG, Juan Bernat espère que Kylian Mbappé et Neymar resteront cet été.

Juan Bernat était l'invité de la radio espagnole Cadena Ser, ce mercredi. Le nouveau latéral gauche du PSG, arrivé l'été dernier en provenance du , s'est confié sur son adaptation au championnat de , les ambitions du club et les siennes, mais également l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé, tous les deux très convoités.

Sur son adaptation à la

"J’ai eu besoin d’un peu de temps pour m’adapter à ce championnat, surtout que j’avais peu joué l’an dernier. L’entraîneur m’a donné sa confiance dès le premier jour, c'est lui qui a voulu que je vienne ici. Petit à petit, j’ai gagné confiance en moi. La est un championnat très physique avec des joueurs intéressants et de bons jeunes."

Sur l'avenir de Neymar et Mbappé

"Neymar est un crack, un magicien, il fait ce qu’il veut avec le ballon. Vous le connaissez déjà. Il a aussi faim de titres, il veut tout gagner. Il veut gagner la ici. J’espère qu’il va rester chez nous très longtemps.

"C'est un joueur qui a la mentalité pour marquer son temps. Pour moi, c'est l'un des candidats au Ballon d'Or. Il a le potentiel pour être le successeur de Messi et Cristano Ronaldo. Un départ au Real ? J'espère que tous les joueurs qui sont au club vont rester, même s'il faut peut-être une ou deux arrivées pour améliorer un poste."

Sur les ambitions du PSG en Ligue des champions

"Le projet est fait pour soulever ce trophée. Nous savons que c’est difficile et qu'il faut beaucoup de facteurs, mais avec l’équipe que nous avons et le projet qui a été mis en place, c’est possible. Cette année, nous n’avons pas eu de chance, mais j’espère que la saison prochaine, nous serons à la lutte pour la remporter. Est-ce qu’on pense pouvoir rivaliser avec le Real, le Barça, City, la ? Oui, à 100%. Nous avons fait de très bons matches contre et par exemple et je pense que nous avons l’équipe pour la gagner."

Sur l'élimination contre Manchester United

"Nous avons été tous très touchés par la manière dont nous avons été éliminés, nous avons bien contrôlé le match en tant qu'équipe. Nous avons fait un grand match à Old Trafford, mais pas au retour. Nous avons raté beaucoup d’occasions et nous l’avons payé très cher."

Sur son avenir

"J'ai toujours dit que j'aimerais revenir un jour en car je n'y ai pas joué assez longtemps et je n'en ai pas profité. Quand ? Je ne sais pas. Un retour à Valence ? C'est là où j'ai grandi, c'est ma maison, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, il y a encore beaucoup de temps avant de penser à ça."

Sur la finale de le

"Samedi il y a la finale, on veut absolument la gagner pour faire le doublé."