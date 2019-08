PSG - Bernat : "Il faut savoir tirer le positif d'un échec"

Le latéral parisien est revenu sur la défaite de son équipe à Rennes la semaine passée (2-1) et espère que son équipe saura réagir en conséquences.

Le PSG reçoit ce dimanche au Parc des Princes, une semaine après sa défaite surprise à Rennes (2-1). Les hommes de Thomas Tuchel se trouvent ainsi dans l'obligation de réagir après une prestation manquée en Bretagne s'ils ne veulent pas laisser le doute s'installer dès l'entame de la saison.

"C'est dur à vivre car on avait démarré la saison dernière par quatorze victoires consécutives, a reconnu Juan Bernat dans une interview au JDD. Mais le latéral espagnol, qui débute sa deuxième saison dans la capitale française, espère que le groupe saura tirer les enseignements de cette contre-performance arrivée dès le mois d'août pour la première fois depuis trois ans.

"On doit prendre en compte cette défaite mais ne pas se décourager. Savoir perdre, tirer le positif d'un échec, c'est une vertu qu'on doit acquérir. Je constate aussi qu'on a parfois tendance à oublier qu'il y a face à nous des adversaires sérieux, avec un jeu intense. Les gens n'acceptent pas l'idée de défaite."

"Si elle arrive, les joueurs sont vite attaqués. On comprend l'exigence de l'environnement. Pourtant, il est presque impossible qu'une équipe finisse une saison invaincue. Tout ce qu'on peut faire, c'est savoir garder nos nerfs et rester focalisés sur les objectifs à long terme. On ne va pas commencer à vivre avec la peur."

"On a envie que Neymar passe cette saison avec nous"

L'Espagnol a également été interrogé sur la situation de Neymar, toujours aussi confuse à une semaine de la clôture du marché des transferts. "Un départ de Neymar serait une grande perte. C'est un joueur unique au monde. On a envie qu'il passe cette saison avec nous", a-t-il estimé.

De son côté son entraîneur, Thomas Tuchel, avait reconnu en conférence de presse ce samedi que le joueur était prêt physiquement pour jouer, mais que sa situation devait se résoudre auparavant. Peu probable, dans ces conditions, de le voir faire son retour contre Toulouse.