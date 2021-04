PSG - Bayern, Lewandowski confirme son absence pour le retour

Absent lors du match aller, Robert Lewandowski a confirmé qu'il sera trop juste pour prendre part au match retour, malgré la situation comptable.

On ne peut jamais se féliciter d’une blessure d’un tel joueur, mais le PSG doit certainement respirer un peu mieux depuis la sortie médiatique de Robert Lewandowski.

Alors qu’on le disait lancer dans une course contre le montre, l’attaquant munichois a confirmé qu'il raterait le match retour du quart de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine alors qu'il continue de se remettre d'une blessure au genou.

L'attaquant du Bayern Munich a subi le coup lors de la pause internationale avec la Pologne, et il ne reviendra pas sur le terrain tant qu'il ne se sentira pas "vraiment bien et en sécurité".

Orphelin de son meilleur buteur, Hansi Flick a titularisé Eric Maxim Choupo-Moting mercredi soir. Auteur d’un but, l’ancien attaquant du PSG n’a pas démérité face à ses anciens coéquipiers mais il s’est heurté, comme l’ensemble du Bayern Munich, a un Keylor Navas des grands soirs. Sans le gardien parisien, les Munichois auraient peut-être remporté ce match.

Ils seront finalement en ballottage défavorable au moment de rentrer sur la pelouse du Parc des Princes dans une semaine. Le résultat négatif du match aller n’aura donc aucune influence sur le retour de Lewandowski, comme il l’a déclaré lui-même.

"Non, [la semaine prochaine] est encore trop tôt", a déclaré Lewandowski à Sky Sports. "Je ferai tout ce que je peux pour revenir sur le terrain, mais seulement quand je me sentirai vraiment bien et en sécurité. Ce n'est pas une sensation agréable de rester à la maison."

Avec trois buts encaissés à domicile, le Bayern Munich sait qu’il faudra un petit miracle à Paris pour s’ouvrir les portes des demi-finales. Il faudra au minimum une victoire 2-0 pour rejoindre le dernier carré.

Sans Lewandowski, la partie s’annonce compliquée mais on se veut optimiste côté bavarois, à la vue du nombre d’occasions au match aller.

"Il a une blessure qui prend du temps. Quand un joueur comme Robert Lewandowski est absent, ce n'est pas sympa bien sûr, a déclaré Flick après la rencontre. Mais nous nous sommes créés suffisamment d’occasions pour que nous puissions marquer quatre, cinq ou six buts."